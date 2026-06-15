¿Hay romance entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara? Esto han dicho los dos sobre su cercanía

La noche del estreno de la obra El que se enamora pierde, en el Teatro Nuevo Versalles, estuvo llena de famosos, flashes y rumores. Sin embargo, una de las personalidades que más llamó la atención en la alfombra roja fue Brianda Deyanara, quien desde hace semanas ha sido relacionada sentimentalmente con Nicola Porcella.

La creadora de contenido llegó sonriente, relajada y dispuesta a hablar de todo con TVyNovelas. Aunque dejó claro que entre ella y el conductor peruano existe una amistad de años, también admitió que hay un cariño muy especial que mantiene a todos atentos a cada una de sus apariciones juntos.

En medio de todos estos proyectos, inevitablemente el tema de Nicola Porcella salió a relucir. Desde hace varios meses ambos han sido captados juntos en reuniones y eventos, despertando rumores de romance.

Sin rodeos, Brianda explicó cuál es actualmente la relación que tiene con el peruano.

“En el amor estoy bien, feliz, tranquila, con Nicola algo hay, a él lo conozco desde hace como cinco años, pero somos amigos, siempre lo hemos sido, y ya”.

Sin embargo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que la historia evolucione en el futuro. “Nicola es una gran persona, la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño y si algún día la amistad pasa a otro nivel, pues veremos, no hay nada seguro en esta vida”.

¿Qué ha dicho Nicola Porcella?

Por su parte, Nicola tampoco ha ocultado la cercanía que existe entre ambos. Durante una entrevista para el programa América hoy, el conductor habló abiertamente sobre Brianda y dejó claro que disfruta mucho compartir tiempo con ella.

“Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda. Me vinculan con una chica con la que me estuve viendo, pero no es que sea mi novia. Ella es mexicana, es preciosa, es guapa, la quiero mucho, pero no es que tengamos algo”.

Sin embargo, recientemente insistió a “De primera mano”: “Yo no tengo nada con ella, es una gran mujer, una gran persona, se merece lo mejor, que viva su vida, yo estoy soltero, por favor, porque ya me espantaron a la mitad de mi ganado, no me lo espanten, ya me escribieron ‘ya vi que estás con alguien’, no estoy con nadie”, dijo la celebridad de las telenovelas.

“Me han relacionado con todo el mundo, yo sé que la última fue Brianda, es una niña espectacular siempre lo he dicho, es preciosa, es guapísima, se merece lo mejor del mundo”, fue parte de la declaración del famoso.

Incluso confesó sentirse orgulloso de caminar junto a una mujer tan admirada. “Es lo más lindo tener una mujer guapa que cuando llegue, todo el mundo la vea, pero soy yo el que está con ella. A mí me encanta que se vista sexy, que salga guapa, para qué la voy a limitar; al contrario, para mí lo mejor es que la vean”.

El peruano también aseguró que actualmente busca relaciones más tranquilas y alejadas de conflictos. “Es una sensación bonita. Estoy en una etapa en la que ya no quiero toxicidad, he pasado por tantas situaciones que lo único que busco es paz”.

Mientras avanza o no la amistad entre Nicola y Brianda, ella sigue concentrada en disfrutar el presente, crecer en nuevos proyectos y mantener la autenticidad que la convirtió en una de las figuras digitales más queridas de México.

