¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez

Dicen que sufrieron un “desmayo”. No todos, pero al menos los dos que estaban a cargo de protocolos de seguridad.

El caso de Maria Eduarda Rodrigues, la mujer de 21 años que fue arrojada desde el Puente del Esqueleto al vacío sin tener atada la cuerda en un salto bungee, ya comenzó su proceso judicial.

La Policía Militar presentó a tres detenidos:



Luis Felipe Feliciano Egoroff: Es señalado en los testimonios como el principal responsable de colocar las cuerdas en la mayoría de los saltos. Maicon Fernandes Cintra: Declaró que su función era auxiliar en la operación, llamar a los clientes y revisar los cascos. Vitor de Freitas Gonçalves: Asegura que su participación se limita a ayudar a sus compañeros cuando le pidieron que levantara las piernas de Maria Eduarda para colocarla en posición de avioncito.

¿Qué dijeron los empleados que arrojaron a Maria Eduarda al vacío?

Durante la primera audiencia, reportada por el Diario “O Globo”, de Brasil, los tres respondieron con un “no sé” cuando se les cuestionó por qué no se amarró a la mujer con la cuerda.

Luis Felipe Feliciano, reporta el diario brasileño, declaró haber sufrido una especie de desmayo o síncope, es decir, una pérdida súbita del conocimiento, lo que explicaría sus omisiones al momento de la tragedia.

Maicon, por su parte, declaró que su parte del protocolo se cumplió con Maria Fernanda, quien efectivamente llevaba el casco de protección.

Três homens foram presos pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante salto de rope jump, na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo. Eles vão responder por homicídio com dolo eventual. Que a justiça seja rigorosa e estipule pena máxima.… pic.twitter.com/kiGZX9oquw — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) June 14, 2026

Vitor de Freitas busca, por su parte, demostrar que su participación en los hechos se limitaron a obedecer una orden y que no tenía injerencia en el resto del procedimiento de seguridad.

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¿Huyeron los acusados por la muerte de Maria Fernanda Rodrigues?

El juez lo que decidió es vincularlos al proceso sin derecho a fianza, por lo que deberán permanecer detenidos durante el juicio.

Esta sentencia se dio ya que la Policía Militar reportó que los acusados trataron de huir hacia el bosque después de sucedió la muerte de Maria Eduarda.

Egoroff, sobre quien pesa el mayor peso de la acusación pues era el responsable de ejecutar el equipamiento de seguridad de los turistas, niega que haya intentado huir y asegura que solamente fue hacia el bosque para buscar ropa seca en su auto.

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El reporte de la policía, sin embargo, señala que los tres implicados tuvieron que ser buscados mediante un operativo con helicóptero y efectivos en tierra.

