Karime Pindter y Yeri Mua destapan los ‘amarres’ para conseguir pareja y que les vaya bien en el amor

La reguetonera y la conductora tuvieron una charla amena donde hablaron de los hechizos a los que recurren.

October 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Yeri-Mua-Karime.jpg

Las influencer confesaron los trabajos que le han hecho a sus parejas.

YouTube

“Les pido ser bonita… a las hadas les puedes pedir cosas así”.

Karime Pindter lanzó la nueva temporada de su podcast ‘KarimeKooler’ y como madrina tuvo a la reggetonera Yeri Mua. Entre ambas hay una gran química que fluyó en la conversación donde abordaron temas como ‘los chacales’, su fama y lo importante que ha sido ser ella misma.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ambas han desarrollado su gusto por el espiritismo, las hadas y acudir a consultas con brujas.

Por ello, las influencias decidieron abrir su lado más espiritual y compartir algunos rituales de “brujería” que practican para mantener viva la pasión y proteger su energía.
Yeri, conocida como ‘La Bratz Jarocha’, ha ganado fama por su carisma y controversias en redes sociales, mientras que Karime, estrella de la segunda temporada de ‘La Casa de Los Famosos México’, y creadora del podcast ‘Karime Kooler’, es reconocida por su estilo atrevido y su interés por el esoterismo.

“Tenemos eso en común de que somos medio brujillas, medio espirituales. La gente nos llama brujas, pero no somos brujas. Yo tengo quien me haga mis trucos, o sea de que hazme un desapego, hazme un corte de lazos, o hazme un ven a mí o hazme una atracción para el dinero. O sea, no sólo es para los hombres. Luego le pido a mi bruja… tal movimiento que voy a hacer en mi trabajo, léeme cómo me va a ir… yo sí soy muy creyente”, confesó Yeri Mua.

A lo que Karime le cuestionó si su experto es de Veracruz. “Oye, ¿y en Veracruz?, porque dicen que en Veracruz están los meros buenos… ¿Es cierto eso de bruja de Catemaco?

La intérprete afirmó que sí es de Catemaco y que también es costoso.

“Es caro. La gente que quiere profesar cualquier tipo de espiritualidad, si tú quieres ir más allá, si a veces llega a ser un poco caro. Si le hecho sus 10 mil quincenales. Así de hazme este trabajo y hazme esto, y ayúdame con el otro, pero no le pido tanto en mi ex… antes sí gastaba mucho en eso. Esa fue la primera vez que gasté mucho”, confesó Yeri Mua.

Karime, por su parte, le preguntó si se refería a retener a la pareja: ¿De qué amarrarme al chacal, o qué?

Y Yeri contestó que “sí le pedí que me amarrara a un chacal y sí me salió cara la cosa. Sí volvió y volvió más manso y le dije ‘yo te hice brujería’ y no me creía.

“¿Y no existe el desamarre? Porque dicen que si lo amarras, ¿y lo desamarraste?”, preguntó la exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos México’.

“Sí, y corta lazos y todo. Es que para qué quería yo amarrar a un cab*ón que ni me quería ni me respetaba y me engañaba a cada rato”, expresó Yeri Mua, sin embargo dice que lo que mas le obsesiona es el hecho de poder hacerlos a mi modo y cuando no se dejan me da una rabia”.

La conductora de ‘La Más Draga 7’, indicó que “yo soy muy obsesiva, pero soy de mi access de universo, universo, universo. Tengo a mi astrólogo que me hace una carta astral cada cuatro meses y si le pregunto de todo”.

Y de esta forma explicó que ha recurrido en varios momentos a los enduzamientos. “Yo me sé un endulzamiento donde pones un frasco de cristal, miel, canela, papel de tortillas con pluma roja y pones su nombre y tu nombre arriba. A muchos exnovios se los hice. Y también me sé otra de que si te cae alguien gordo o alguien que te está molestando mucho, su nombre y al congelador”, reveló Karime.

Y Yeri Mua le respondió que “yo a gente indeseable que me he topado en mi vida y empieza a hablar mied*a de mí, si les mando a hacer el amarralengua para que se calen el hocico y sí se lo callan”.

Al tiempo, Pindter contó una anécdota que, dice ya había mencionado en el pasado.

“Yo una vez me compré una loción ven a mí porque moría por un gü*y y me la pongo en un viaje a Valle de Bravo, y yo iba por la víctima y que cae rendidamente enamorado el mejor amigo”, indicó.

Y finalmente, Yeri Mua afirmó que la gente debe creer que es la gran bruja, pero en su casa te encuentras la Biblia, la Virgencita y los arcángeles.

“Creo en las hadas. A una de las que les pido favorcitos, son hadas. Les pido ser bonita… a las hadas les puedes pedir cosas así. Les pedí que me ayudaran a que me creciera el c*lo”, finalizó la reguetonera.

Karime Pindter Yeri Mua
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
