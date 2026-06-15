El cuarto eliminado de MasterChef no estuvo a la altura del reto

Daniela, Ricardo, Flor y Lancer se enfrentaron en el duelo final para saber quién era el cuarto eliminado de MasterChef.

En la primera parte de la gala de eliminación, los cocineros se enfrentaron mediante un reto de equipos.

En esa etapa, Carmen, una de las participantes más polémicas debido a las faltas de respeto que ha cometido en contra de Claudia Lizaldi, los maestros y los chefs, subió al balcón de los salvados.

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Esto fue duramente criticado por los fans del programa, que insistieron, como han hecho en otras semanas, en acusar al reality de privilegiar el contenido viral por encima de la buena cocina.

¿Quién es el eliminado de MasterChef hoy 14 de junio?

El reto final se cerró con Julio, que presentó un platillo que no fue aprobado por la chef Zahie Téllez pues consideró que el arroz no estaba bien cocido.

Todo indicaba que él sería el eliminado pero al momento de deliberar con los otros jueces, la decisión cambió.

De nueva cuenta, Zahie fue la encargada de anunciar al eliminado de esta semana:

“Hay un platillo que no estuvo a la altura del reto y por eso quien abandona la cocina de MasterChef eres tu... Ricardo”.

Al despedirse del reality, Ricardo le pidió al resto de los concursantes que no estuvieran tristes.

“Recuérdenme como la persona alegre y fuerte que soy. Son una linda familia y yo me voy allá afuera a atender mi negocio que ya me pide a gritos”.

