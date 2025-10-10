Suscríbete
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’

La cadena HBO decidió hacer promoción de la película con un cortometraje que combina humor y suspenso.

October 10, 2025 
Ericka Rodríguez
María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca hicieron un cortometraje de ‘La Sustancia’.

“Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, dice ‘La Chilindrina’”.

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, fue convocada para ser parte de un cortometraje promocional de la película ‘La Sustancia’ de HBO Max. La cinta protagonizada por Demi Moore causó revuelo y éxito desde su estreno.

En esta parodia de ‘La Sustancia’, la actriz comparte escenas con Paola Montes de Oca, la joven que la interpreta en la serie de ‘Chespirito: sin querer queriendo’, y quien tiene un asombroso parecido con ‘La Chilindrina’.

Al igual que en el filme, De las Nieves recibe un paquete con el número 504, cifra que la identifica como cliente del experimento y al interior encuentra las tarjetas de instrucciones, el activador y el recordatorio de ‘Ustedes son una misma”.

Siguiendo la trama, la actriz decide inyectarse el misterioso suero, lo que provoca su transformación en una versión más joven de sí misma, entonces, aparece Montes de Oca y ambas exclaman al unísono: “¡Funcionó! Fíjate, fíjate, fíjate”, mientras sueltan la característica risa de ‘La Chilindrina’.

“Recuerda, debemos respetar el balance, somos una misma”, dice ‘La Chilindrina’, a lo que Paola responde con una de las frases más célebres del personaje: “No oigo, no oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado”.

El comercial termina con un guiño emotivo: ambas versiones de ‘La Chilindrina’ deciden ver la película juntas en HBO Max.

“Mococha pechocha”, le dice María Antonieta a su compañera, utilizando un apodo cariñoso con el que ‘Chespirito’ solía referirse a ella.

El comercial tiene una doble intención, además de parodiar ‘La Sustancia’, también sirve como una forma de promoción para la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, producción que revive la historia del hombre detrás del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

De las Nieves, siempre orgullosa de su papel, aprovechó para apoyar el proyecto donde se retrata su trayectoria y la de sus compañeros de elenco, entre ellos ‘El Chavo’, ‘Kiko’ y ‘Don Ramón’.

¿Quién es Paola Montes de Oca?

Saltó a la fama en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ y desde entonces el público destacó el talento de la joven de 28 años para imitar a la perfección la voz de Maria Antonieta de las Nieves.

Por su parte, la actriz formada en la Universidad Anáhuac y Artestudio, atribuyó el éxito en el característico llanto del personaje “gracias a los tips que le dio María Antonieta de las Nieves”, según comentó.

‘La Chilindrina’ también en ‘Stranger Things’

Cabe recordar que no es la primera vez que María Antonieta de las Nieves aparece promocionando una producción internacional. En 2017, también grabó un corto para darle publicidad a la nueva temporada de ‘Stranger Things’.

‘La Chilindrina’ llegó hasta el universo de la serie personificando a ‘9.2’, la versión latina de ‘Eleven’, interpretada por Millie Bobby Brown.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
