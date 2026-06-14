Lizy Martínez encontró su luz tras su ruptura con José Ron y nos revela qué le ayudó a salir adelante

La telenovela Tan cerca de ti, nace el amor significó para Lizy Martínez un momento de transformación personal, pues en medio de su proceso de grabaciones, se dio a conocer la noticia de su rompimiento sentimental con José Ron.

Su personaje de Romina, nos confesó, fue su mejor medicina para el difícil momento que pasó. “Ayuda mucho estar trabajando y estar creando un personaje, son procesos bien complicados, yo jamás echo mentiras, siempre digo la verdad y es que fue muy duro todo lo que viví en mi vida real, y a la par estar haciendo este personaje, de pronto nos ayudábamos Romina con Lizy y a veces no tanto, hay un poquito de todo.

“Creo que todo cae en el momento que tiene que caer; sin embargo, también soy muy bendecida de poder tener una resolución de vida bastante pacífica en lo que sucedió en mi relación, pero la verdad es que me ayudó muchísimo estar trabajando en una mujer fuerte”.

En “Tan cerca de ti, nace el amor” interpreta a la recepcionista de Navarro Cross, quien también es aspirante a modelo y está casada con el personaje de Alfredo Gatica, quien raya en el machismo.

“Mi personaje está en una relación en la que no puede cumplir sus sueños, está en este círculo vicioso, entonces de pronto llega una persona que le recuerda que tiene mucho talento, que puede salir adelante, que puede hacer lo que realmente quiere y esto la lleva a salir un poquito de ahí”, nos detalló.

A lo largo de la historia, su personaje atraviesa diferentes emociones, pasando de la vulnerabilidad a la fortaleza, algo con lo que, nos confesó, llegó a identificarse.

“Romina es esta mujer que aprende a alzar la voz, que aprende a sacar las garras, a defenderse, porque siempre la apartan, y llega un momento en el que se harta y se entera del secreto de su hermana y siente una traición muy grande, pero al mismo tiempo tiene que apoyar a su hermana”.

Para Lizy no existen las coincidencias y este proyecto le llegó justo en el momento que lo necesitaba, ya que la ayudó a fortalecerse emocionalmente.

“Yo siempre digo que los personajes llegan a enseñarnos mucho en nuestra vida como personas, y Romina definitivamente me ayudó muchísimo a sacar esta luz, a recordar que somos mujeres valientes, que podemos cumplir nuestros sueños, que podemos ir para adelante, la verdad me dio muchísimo valor.

“Este personaje me llegó porque me venía a enseñar justo esa parte vulnerable de mí y recordarme que de ahí puede salir una llama muy grande de fuego, que cuando parece que estamos apagados, de pronto llega alguien y nos recuerda que ahí adentro tenemos un fuego, creo que eso me vino a enseñar Romina y el proyecto en general”.

La también cantante nos abrió su corazón y nos dejó claro que tras una ruptura, todo lo que se dice alrededor puede llegar a hacer mella, por lo que nos confesó que ella y José Ron han mantenido una comunicación cercana y respetuosa pese a la separación, lo que les ha permitido enfrentar los rumores de manera más tranquila.

“Creo que en estos momentos ayuda muchísimo que José y yo tenemos una relación muy bonita en la que nos apoyamos mucho, de saber que cualquier cosa que se dijera allá afuera, siempre estábamos en comunicación él y yo, y hasta la fecha, siempre estamos en comunicación, si yo llego a escuchar, pues se lo comunico, “oye, dijeron esto”, estar ahí presentes, porque es horrible la incertidumbre de “dijeron esto, ¿será cierto?”, entonces siempre hemos estado en comunicación y Dios nos ayudó a que fuera una situación bastante armoniosa”.

Finalmente, Lizy adelantó que vienen nuevos retos para su carrera, entre ellos su faceta musical, donde, asegura, está plasmando experiencias muy personales a través de canciones escritas por ella misma. “Ahorita estoy haciendo música nueva, haciendo un proyecto que me llena mucho porque está lleno de mí, de lo que realmente pasó dentro de mi corazón todo este tiempo, pero también de Dios, y eso para mí es superimportante, es primordial, además, bueno, voy a empezar a grabar un proyecto fuera de aquí y eso también me ayuda un poco, así respiro nuevos aires”.

En sus redes sociales la actriz compartió los agradables momentos que vivió durante el final de grabaciones de Tan cerca de ti, nace el amor, mismas que coincidieron con su cumpleaños número 35, por lo que dejó un mensaje de agradecimiento a lo vivido.

