Al interior de la mansión de Arturo y Magdalena: ya no son pobres y abandonan el edificio de “Vecinos”

Los López Pérez ya están su mansión de las Lomas. Arturo y Magdalena, los esposos que durante 20 años estuvieron dice y dice que ellos eran riquísimos, finalmente lo son.

Y a partir de este domingo el público los verá en la pantalla de las estrellas y en ViX disfrutar de esta propiedad que les fue heredada por don Fidel, bajo ciertas condiciones.

Arturo y Magdalena López Pérez vivieron en el edificio de “Vecinos” desde 2005, junto con su hija Alejandra y su hijo Marco, quien se mudó en 2007 para irse a vivir a Nueva York... o a Angangueo, según dicen las malas lenguas. En cuanto a Alejandra, se quedó en el nido familiar... y junto con ella se fueron sumando primero su esposo y luego su hijo.

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¿Cómo se hicieron ricos Arturo y Magdalena?

Cuando la vida parecía que los tenía condenados vivir en ese edificio que parecía vecindad, los López Pérez recibieron una noticia: don Fidel les heredó una mansión.

La mansión de los López Pérez Instagram / Televisa

La fachada de esta nueva propiedad es espectacular y tiene una enorme reja a la entrada. El recibido tiene, por supuesto, un candelabro que seguramente está hecho de bronce dorado y cristales europeos... o sea, carísimo, por cierto.

Las paredes están llenas de obras de arte, entre ellas una “Mona Lisa” de Leonardo Da Vinci, que obviamente no es la original pero seguramente es “carísima, por cierto”.

El comedor tiene una larguísima mesa en la que caben hasta 10 comensales.

Y por supuesto,la mansión venía con empleados domésticos integrados: un mayordomo llamado Cástulo y un ama de llaves de nombre Gumara.