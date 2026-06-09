Pepillo Origel destapa que Silvia Pinal LE HEREDÓ el cuadro de Diego Rivera y tiene un video como prueba

Pepillo Origel suma un nuevo episodio a la controversia por la herencia de la diva Silvia Pinal. Y es que aún no se han repartido todos los bienes que les dejó la primera actriz.

Algunos detalles han sido revelados como que la mansión de Pinal, ubicada en el Pedregal, les pertenece por igual a Alejandra, Sylvia y Luis Enrique, y fue la rockera la primera en manifestar sus intenciones por venderla.

Otro de los bienes materiales que les dejó doña Silvia es el famoso cuadro donde fue pintada por el muralista Diego Rivera. La propia Alejandra también reveló en una conferencia de prensa que su mamá le dejó el cuadro.

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“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, confesó Alejandra.

Al tiempo, confesó que ya tomó posesión del bien, aunque temporalmente no esta en su poder. “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, indicó.

Que también se lo heredó a Pepillo Origel

En un reciente encuentro con la prensa, el conductor de televisión habló sobre su gran amistad con la desaparecida Silvia Pinal y detonó una bomba al asegurar que el famosos retrato que plasmó Diego Rivera le pertenece.

El presentador de ‘Con Permiso’ indicó que conserva un video en el que Pinal le dice que el famoso cuadro que le realizó el muralista, se lo deja.

Origel, recordó ese momento y afirmó, entre bromas, que pelearía por quedarse con la obra. Sin embargo, ante los cuestionamientos de la prensa sobre su pediría que le entregaran el cuadro, manifestó:

“No, no, no, ¿por qué yo?, los herederos deben de ser los hijos”.

Por otro lado, también dio su opinión sobre la venta de la propiedad, misma por la que los hijos de Pinal han dicho que es muy costosa de mantener.

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“Esa casa donde yo estuve tanto tiempo; Silvia vivió tan feliz y le costó mucho hacerla y veo muy difícil poder venderla”, indicó.

Finalmente, Origel aclaró que sus comentarios fueron en tono de broma y descartó cualquier intención de reclamar legalmente algo de la fortuna de su amiga.