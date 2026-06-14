Mauricio Ymay se disculpa tras recibir duras críticas por sus comentarios contra manifestantes

El comentarista deportivo Mauricio Ymay dice que la polémica por sus declaraciones le ha servido para “reflexionar, aprender y crecer, tanto en lo profesional como en lo personal”.

En el pocast que comparte con David Faitelson y Miguel Herrera, Ymay criticó duramente a los manifestantes como las madres buscadoras que han intentado atraerla atención del público que asiste a los partidos de futbol como el de México contra Sudáfrica.

Dijo que con tanquetas de agua y bolas de goma se podría solucionar el problema.

“Agua, agua, agua y balas de goma. ¿Sabes cuándo vuelven a cerrar Reforma?”, le dijo a Faitelson, quien tenía una postura más mesurada.

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¿Que dijo Mauricio Ymay sobre sus polémicas declaraciones?

Este domingo, Mauricio publicó un texto en el que argumenta sus comentarios, ofrece una disculpa y asegura que esta experiencia le ha servido para reflexionar.

“Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad”, expone en el primer párrafo del comunicado.

Luego señala que en “En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”.

El comentarista deportivo explica en su texto, sin embargo, que su idea fue “interpretada de forma distinta a como fue concebida originalmente”.

“Por eso considero importante escuchar con atención las reacciones que mis comentarios provocaron y reflexionar sobre ellas”.

La disculpa de Mauricio va dirigida precisamente a las familias que se han manifestado en estas semanas, desde madres buscadoras hasta normalistas y disidentes del magisterio.

“Como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios”.

Al final de su texto, Ymay dice que seguirá ejerciendo su profesión con la misma pasión de siempre.