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Una cubeta y una escoba: así fue el espectáculo que impactó a todos en "¿Quién es mejor?”

Este fue el finalista elegido por los jueces este 14 de junio

Junio 14, 2026 • 
Alejandro Flores
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Bruno Matías, de Ururguay

Las estrellas

El segundo programa de "¿Quién es mejor?” tuvo una gran variedad de talentos y destrezas de parte de los concursantes.

Los expertos se vieron apurados al tener que elegir a su finalista pero tras una ardua deliberación no tuvieron duda en elegir a Bruno.
Su actuación fue especialmente impactante porque combinó la acrobacia con el clown, fusionando al mismo tiempo técnicas de mímica con la comedia del arte.
Y todo eso, tan sólo con la ayuda de una cubeta y una escoba.
Bruno Guglielmone es un artista escénico, malabarista y clown creador de la compañía “Qué risa tu risa”, con la que experimenta movimientos corporales y de contacto.
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¿Qué pasó en el segundo programa de "¿Quién es el mejor?”?

En "¿Quién es el mejor?”, Bruno presentó un acto que comenzó rodando en un monociclo mientras hacía malabares con la escoba y la cubeta.
A lo largo de su rutina, convirtió ambas cosas en instrumentos para la comedia y la emoción. El momento cumbre fue cuando colocó la escoba en posición horizontal y la uso como instrumento de medición para calcular que tan lejos tenía que poner la cubeta para patearla hacia arriba y que cayera justo en su cabeza... y lo hizo.

Yordi Rosado, el Diablito y Michelle Rodríguez estuvieron de acuerdo que este espectáculo era fuera de serie por lo que lo eligieron como ganador del programa de este 14 de junio.
En el escenario quedaron las propuestas de:

  • Los Miranda, una banda de boleros
  • Pita García, saltante de cuerda
  • Memo Álvarez, ue hacía destreza y malabares
  • Evelyn, acróbata de escaleras
  • Isaac Estrada, que practica el rompimiento extremo
  • Faim García, percusionista improvisado
  • Melissa Inclán, cantante de ópera.
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Tras la elección de los jueces, llegó el turno del público de decidir cuál de todos ellos se convertía en el otro finalista de este 14 de junio.


Y fue Evelyn, cuyo número de acrobacias es especialmente perturbador por la manera en que tuerce su cuerpo.

¿Quién es mejor?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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