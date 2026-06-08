¡Pleito en Tour Capibaras! ‘El Coyote’ se va contra Chuy Lizárraga y hasta ‘le mienta la m4dr3’ a Julio Preciado

“Usted me está cobrando 60 mil dólares por cada evento que usted va a cantar en Estados Unidos en lo que yo arreglo mi visa”.

La que pintaba como una de las alianzas más exitosas del regional mexicano atraviesa por uno de sus momentos más álgidos. Y es que Chuy Lizárraga y José Ángel Ledezma, mejor conocido como ‘El Coyote’ protagonizaron un intercambio de declaraciones e insultos en pleno escenario, lo que hace pender el futuro del ‘Tour Capibaras’.

La controversia surgió luego de las presentaciones en Estados Unidos, donde la ausencia de ‘El Coyote’ provocó la molestia entre los asistentes y derivó en acusaciones públicas entre los cantante y los miembros de su equipo.

Videos de los asistentes se hicieron virales y generaron un intenso debate entre los seguidores de ambos intérpretes, quienes buscaron saber qué ocurría.

Todo comenzó cuando Chuy Lizárraga quiso explicar la ausencia de ‘El Coyote’ en la gira por Estados Unidos, manifestando que el problema no era directamente con su compañero, sino con su manager.

“Es con su representante, yo a mi compadre lo quiero un chin*o, pero su representante es el que hizo esta mama*a. La gente no se merece esto, Julio (Preciado) me vino a hacer el paro y no se merece esto. Tengo una semana peleando con representantes porque querían cancelar todo”, expresó Lizárraga frente al público.

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Ante la imposibilidad de que ‘El Coyote’ estuviera presente en los conciertos programados, por un tema de sus visas, Preciado salió al quite para cubrir las fechas, sin embargo, la situación también provocó incomodidad.

En pleno show, Lizárraga lanzó críticas por la forma en la que se desarrolló la presentación de su compañero, quien apareció de forma remota.

“Hay que salir como hombres a darle el pecho y no andar haciendo mama*as desde allá. Yo tengo un chin*o de tiempo buscándome la vida como puedo. La verdad no se vale, discúlpenme voy a seguir”, comentó.

Por su parte, Julio también expuso su inconformidad y rechazó la versión de que intenta ocupar su sitio dentro de la gira.

“De todo corazón yo lo hice por ti y porque mi compadre ‘Coyote’ anunció que yo le iba a hacer el favor. Yo no vine a quitarle el favor a nadie, él lo aceptó”, señaló.

‘El Coyote’ reacciona y niega las acusaciones

Horas después de que se hicieran virales las imágenes, ‘El Coyote’ rompió el silencio y respondió a las declaraciones de sus compañeros. En un video dijo sentirse decepcionado y consideró que le manejo público del conflicto fue inadecuado.

“No es de amigos”, afirmó al referirse a las declaraciones realizadas desde el escenario.

Además, dejó abierta la posibilidad de que la gira continúe sin su participación. “Si quieren seguir trabajando (Chuy y Julio), le puede poner ‘Viruta y Capulina’, o como se quieran poner, pero ‘Capibaras’ es Chuy Lizárraga y ‘El Coyote’”, expresó.

También destapó cuánto cobró Preciado

Otra de las polémicas que saltaron a la luz fueron las realizadas respecto a lo que cobró Julio por suplir al ‘Coyote’. Según dijo el intérprete, el apoyo no fue un favor desinteresado.

“Usted me está cobrando 60 mil dólares por cada evento que usted va a cantar en Estados Unidos en lo que yo arreglo mi visa, y otra cosa, usted cobra 30 mil dólares, se está aprovechando de la situación y eso no es ser amigos, y no tengo nada que agradecer”, afirmó.

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Finalmente, explicó que el conflicto se origino por una confusión relacionada con un comentario mientras esperaba su participación. Y es que según su versión, algunos músicos estaba jugando entre ellos cuando uno hizo una broma pesada.

Según explicó, al decir una expresión coloquial dirigida a los músicos, tanto Chuy Lizárraga como Julio Preciado interpretaron erróneamente que el comentario estaba dirigido hacia ellos.

“Jamás le menté la madre compadre (Julio) y tampoco a mi compadre Chuy. La amistad que le he brindado es de corazón”, aseguró.

Por último, aprovechó para pedir respeto hacia su equipo de trabajo.

“Exijo respeto para el público, para Don Chuy Tirado y para todo mi equipo de trabajo que trabajó igual de fuerte que el de usted. Ojalá recapacite”, sentenció.