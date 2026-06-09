Charly López no es amigo de Paty Manterola y la compara con Pilar Montenegro: “no tiene UN SOLO ÉXITO”

“No porque haya sido mi compañera es mi mejor amiga”.

Todos creíamos que entre los exGaribaldi había buena relación y la única ruptura era con Sergio Mayer, sin embargo, resulta que no. Y es Charly López quien dejó claro que no es amigo de Patricia Manterola.

López fue contundente y manifestó que no sabe por qué Manterola exigió trato preferente cuando formaron parte del ’90’s Pop Tour’ cuando, dijo, no tiene un sólo éxito en su etapa como solista.

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El empresario, quien saltó a la fama en los años 90, añadió que también por Paty tuvieron que cancelar varios conciertos como ‘GB5’.

“No porque haya sido mi compañera es mi mejor amiga”, externó Charly.

Al tiempo, mencionó que Manterola no ha tenido un sólo tema musical exitoso o en primer lugar, aunque eso no signifique que haga menos su trabajo sino que solamente buscó exponer su opinión.

“Nunca he escuchado un tema en primer lugar de Paty, es una realidad, no es una mentira, no la estoy minimizando, no, estoy diciendo una realidad”, aunque reiteró que canta bien bonito.

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Finalmente, el también presentador de televisión comparó a Paty Manterola con su también compañera Pilar Montenegro, y dijo que la ésta última sí tuvo éxito como ‘Quítame ese hombre”, el cual fue todo un hit.