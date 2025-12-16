Suscríbete
Famosos

Misterioso exconductor busca quedarse con el lugar de Patricio Borghetti en ‘Venga la Alegría’

El presentador llegó vestido incluso como ‘Pato’ a las instalaciones de TV Azteca.

Diciembre 16, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Raúl-Osorio-Venga-la-alegría.jpg

El presentador llegó y saludó a sus excompañeros ‘Los Destrampados’

Ana María Alvarado

“Para decirles quién quiere ocupar el puesto de Patricio Borghetti, hasta se fue vestido igual”.

Apenas a finales del mes de noviembre, el conductor de ‘Venga la Alegría’, Patricio Borghetti, daba a conocer que renunciaba al programa siendo “una decisión complicada” por la que dejaba el matutino.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros en la emisión, así como a los televidentes.

“(Aprovecho) el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, expresó Borghetti.

Además, subrayó lo difícil que fue para él tomar la decisión, pues valora todo lo que ha vivido con sus compañeros.

¿Por qué se va de ‘Venga la Alegría’?

‘Pato’ dijo frente a sus colegas los motivos por lo que no saldrá más en las mañanas del canal de Azteca.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en ‘Venga la Alegría’, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en ‘Venga la Alegría’ todos los días con ustedes y con ustedes”, dijo.

Y añadió: “He sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles, pero poder compartir con ustedes y con cada uno de los conductores que me tocó en estos nueve años, que han sido muchos que pasaron por aquí y de los cuales de todos aprendí mucho”, expresó ‘Pato’.

¿Quién quiere quedarse con el lugar de ‘Pato’ en ‘Venga la Alegría’?

Desde que renunció ‘Pato’ al programa, un exconductor levantó la mano para ser considerado dentro de la plana de presentadores.

De hecho, ya estuvo en el matutino y fue parte de una de las etapas más divertidas de ‘Venga la Alegría’. Compartió los foros con Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Tania Rincón y Tabita Jalil, entre otros.

La encargada de revelar el nombre fue la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube. “Para decirles quién quiere ocupar el puesto de Patricio Borghetti, hasta se fue vestido igual”, adelantó la comunicadora.

Y después invitó a sus seguidores a adivinar de quién se trataba y alguien atinó: se trata de Raúl Osorio, mejor conocido como ‘Rulo’.

“Pero cómo le irá a hacer Raúl Osorio porque él vive en Mérida desde hace mucho tiempo y trabaja en el gobierno de Yucatán, tiene una fundación de ayuda. Raúl Osorio estuvo mucho años en ‘Venga la Alegría’, de hecho yo trabajé con él, es a todo dar mi ‘Rulo’. Es muy simpático, divertido, le encanta el chisme y discutir. Estaría bien que lo llamaran a ‘Venga la Alegría’. Ya estuvo, lo sabe hacer, se mantiene guapísimo, de cuerpazo”, dijo Alvarado.

Al tiempo, mostró imágenes de Osorio llegando a TV Azteca y hasta se encontró con los famosos payasos ‘Los Destrampados’, a quienes saludó cariñosamente.

Hasta el momento ni Azteca ni ‘Venga la Alegría’ han anunciado quién suplirá a Borghetti, quien estará al aire hasta el 19 de diciembre, siendo ese su último programa.

¿Por qué abandonó ‘Venga la Alegría’?

Hace más de 10 años, el conductor Raúl Osorio decidió retirarse del mundo del entretenimiento, justo cuando gozaba de fama, popularidad y el cariño del público.

En uno de los puntos más altos de su carrera, Osorio decidió abandonar las pantallas y mudarse a Yucatán sin dar mayores explicaciones, sin embargo, en 2024, ofreció una entrevista donde reveló los motivos por lo que dejó su carrera.

Raúl expresó para el sitio ‘Yucarnal’, en 2024, que haber perdido a su mamá le generó una profunda depresión que le impidió continuar con su trabajo y en Yucatán encontró refugio y comenzó a dedicarse a los negocios. Tenía un restaurante llamado ‘La Quinta de Elena Roldán’.

Actualmente, trabaja en el gobierno de Yucatán y tiene una fundación ayuda.

raul osorio Patricio Borghetti venga la alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
