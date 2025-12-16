Eric del Castillo confiesa que “estaba enamorado de mi madre y no soportaba a mi padrastro”

“No soportaba al padrastro”.

Don Eric del Castillo hizo impactantes revelaciones que dejaron a más de uno con la boca abierta: estaba enamorado de su mamá.

En una charla que ofreció al programa ‘El minuto que cambio mi destino’, del Castillo reveló que su juventud estuvo marcada por un intenso apego hacia su madre. Esto orilló también a que el padre de Kate viviera un conflicto irreconciliable con su padrastro y que abandonara su casa en repetidas ocasiones.

Fuera de casa, el actor tomó otra serie de decisiones extremas que lo llevaron incluso a estar en prisión y a terminar herido de bala.

Relató que, siendo menor de edad, viajó en tren sin pagar junto a otros jóvenes, lo que los llevó a ser capturados por empleados de ferrocarril y entregados a la policía.

“La última vez estuve en la cárcel en Aguascalientes. Me fui en tren y nos agarraron allá en Aguascalientes (...). Nos agarraron los garroteros porque andábamos de trampolines. Nos llevaron a la policía y la policía a las 3 de la mañana nos metió a la cárcel. Ahí estuve como mes y medio”, narró don Eric.

Y añadió que durante su reclusión quiso huir, pero fue descubierto y recibió un disparo por parte de los custodios. Además del trauma físico y emocional, tuvo que pagar el costo de la bala que lo hirió.

‘Complejo de Edipo’

Las diversas huidas de don Eric de su casa tenían como razón que veía a su madre con un amor desmedido. “Yo tenía el ‘complejo de Edipo’: estaba enamorado de mi madre y no soportaba al padrastro. Por eso me iba de la casa, me fui como 10 veces”.

La tensa relación con su padrastro por el sentimiento que experimentaba hacia su madre, se complicó por el rechazo emocional y por las diferencias ideológicas. Eric del Castillo, conocido por su fe católica, relató que la pareja de su madre no compartía sus creencias, por lo que lo retó a tirar un escapulario a cambio de dinero.

El protagonista de ‘Perro Callejero’ aseveró que tras enfrentamientos similares su casa se transformo en un sitio del que necesitaba huir.

La herida paterna latente

Don Eric también relató que sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, y poco después su papá perdió la vida. Era bombero y al acudir al llamado de un incendio en la ferretería ‘La Sirena’, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, murió intentando sofocar las llamas.

La muerte de Del Castillo impactó profundamente en su vida, sin embargo le trajo una oportunidad en su formación académica y es que el gobierno le otorgó becas a los hijos de bomberos caídos en servicio. Así, el actor pudo estudiar en el actual Centro Universitario México (CUM) y el resto es historia.

