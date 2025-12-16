‘La Bea’ y Teo señalados de maltrato animal por patear cerdos en ‘La Granja VIP’: “me chocan”

“A puras patadas, gritos, insultos, tratan a los cerditos. En serio, por qué normalizan esto”.

En el peor momento que pudieron elegir, ‘La Bea’ y Teo están siendo acusados de maltrato animal, luego de estar entre los participantes más populares y queridos.

Y es que durante las nueve semanas que llevan encerrados, la comediante y el influencer se habían ganado el corazón de muchos seguidores del reality, sin embargo, fueron captados pateando a unos cerdos al interior de ‘La Granja VIP’.

Usuarios en redes sociales fueron los encargados de difundir fragmentos de la transmisión en vivo donde, al intentar limpiar el granero, ‘La Bea’ busca sacar a los puerquitos para mover la paja, sin embargo, los chanchos se quedan juntos en la zona que deber ser aseada.

Estresada, la comediante comienza a patear a los animales y los empuja con las rodillas sin conseguir que los cerdos le obedezcan.

“Me chocan”, grita la también creadora de contenido, frustrada, mientras les grita a Eleazar Gómez y a ‘El Patrón’ para que le ayuden.

Tras los gritos de ‘La Bea’, en su auxilio llega Teo, quien empeora las cosas, pues intenta sacar a los cochinos desplazándolos con la rodilla y pies, y tras varios minutos sí consigue sacarlos.

Ambos participantes fueron blancos de críticas, pues según usuarios en redes sociales ‘La Bea’ y Teo incurrieron en maltrato animal, situación estrictamente prohibida por el cuidador de ‘La Granja VIP’, el Tío Pepe, quien podría castigarlos.

“A puras patadas, gritos, insultos, tratan a los cerditos. En serio, por qué normalizan esto. Por qué se tapan los ojos ante esto. Qué coraje”, señaló una usuaria en X.

Otros defendieron a los famosos, al asegurar que no han sido los únicos en usar la fuerza para lidiar con los cerdos, animales especialmente difíciles de controlar.

“La gente exagerada con lo de ‘Bea’ y todos hacen lo mismo porque SON CERDOS ESTAN PESADOS!!! Y SON NECIOS”.

