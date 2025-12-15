Hijo de Yahir vende aguacates tras alejarse de las drogas: “le está echando todas las ganas”

“Hemos recibido mucha terapia, ayuda, muchas herramientas, pero ahora quien está saliendo por él mismo es él”.

Hace varios años se vivía tensión entre el cantante Yahir y su hijo mayor, Tristán. Ante las dificultades que enfrentaba el joven por problemas con abuso de sustancias, el cantante declaraba lo difícil que era su relación.

Tras varias polémicas como que vivía en la calle y ofrecía servicios íntimos en plataformas digitales, ahora Tristán, libre de drogas, busca nuevas formas de salir adelante.

Apenas en octubre pasado, Yahir se sinceraba y destacaba que se habían reconciliado y que tenían un proyecto en común relacionado con las carreras de autos, afición que comparten desde que Tristán era niño.

Yahir suele mantener en secrecía las complicaciones que han enfrentado su hijo, sin embargo, en 2024 habló con los medios de comunicación y reveló que “sí, hablamos mucho, platicamos. Estamos el uno para el otro, gracias a Dios. Él también está echándole todos los kilos a la vida. Es un chamaco brillante con un carisma, de verdad, único”, dijo.

Y añadió que “me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical, que es en lo que está ahorita super enfocado. Así que le deseo todo lo mejor, y cuenta conmigo”, expresó Yahir.

Por su parte, Tristán declaró en otras ocasiones, que sus adicciones comenzaron en la adolescencia y aunque recibió el apoyo de sus padres el quiebre con ellos ocurrió cuando decidió cortar toda comunicación para hacer su vida por su cuenta.

Ahora las cosas son distintas, y Yahir, visiblemente contento comparte que “para mí lo más importante es que esté bien, feliz, que tenga proyección en su vida, que tenga armonía con la familia que tanto lo amamos, que tanto nos gusta compartir con él… Me gusta mucho platicar con él, es un hombre que ha vivido mucho, es muy inteligente, nos encanta tenerlo cerca y amarlo”, dijo el cantante en un encuentro con los medios.

El sonorense indicó que se mantiene en contacto con su hijo, quien sigue sus pasos en la música y mientras trabaja en la venta de aguacates sigue componiendo.

“Se dedica a vender aguacates ahorita, pero él en el carro donde anda con los aguacates trae el micro y la compu y va componiendo de un trayecto a otro haciendo rolas y me manda ideas”, dijo el intérprete de ‘Alucinado’.

Yahir indicó que, junto a la madre de su hijo, han tomado terapia psicológica por lo que ahora se enfocan en su recuperación.