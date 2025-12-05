Suscríbete
Famosos

Odalys Ramírez renuncia; igual que Pato Borghetti en ’Venga la Alegría’ duró 9 años en ‘Cuéntamelo, ya!’

La pareja tiene planes personales y profesionales que los han llevado a dejar sus trabajos en la conducción.

Diciembre 05, 2025 
Ericka Rodríguez
Odalys-Ramírez.jpg

La presentadora de televisión se despidió de ‘Cuéntamelo, ya!’.

Instagram

“¡Lo que viene en el 2026 me entusiasma muchísimo y se los estaré compartiendo!”.

La conductora de televisión, Odalys Ramírez, tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar su salida del programa de espectáculos ‘Cuéntamelo, ya!’, en el que colaboró 9 años consecutivos.

Ramírez dijo en sus redes sociales que la decisión obedece a sus deseos de enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, aunque adelantó que su siguiente etapa la dará a conocer en el 2026.

“Quiero compartirles que tras 9 años, hoy es mi último programa de ‘Cuéntamelo, ya!’. Me voy con el corazón contento”, expresó la también presentadora de ‘La Casa de los Famosos México’.

Y añadió que busca reinventarse “y explorar otros horizontes. Mi gratitud está a tope. Y me llevo los más lindos recuerdos… Gracias a todas mis compañeras y compañeros amorosos que siempre se sumaron a mis locuras y a los que se convirtieron en prácticamente familia. Ustedes saben quienes son.

¡Lo que viene en el 2026 me entusiasma muchísimo y se los estaré compartiendo en su debido momento! ¡Gracias, gracias, gracias!”.

Patricio Borghetti también anunció su salida de ‘Venga la Alegría’

La salida de Odalys coincide con la de su pareja, quien hace unos días dio a conocer que el próximo 19 de diciembre será su ultima participación en el matutino de TV Azteca.

Fue el 24 de noviembre cuando ‘Pato’ anunció, al igual que Odalys, que sus planes personales y profesionales lo orillaban a dejar de aparecer en ‘Venga la Alegría’.

“Algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar todos los días con ustedes y con ustedes”, explicó.

Cabe resaltar que otra de las coincidencias en la renuncia y en la vida de Ramírez y Borghetti, es que sus salidas ocurren a 9 años de permanecer ininterrumpidamente al aire en televisión.

Los rumores sobre el futuro de la pareja

Desde que el argentino anunció que abandonaba ’Venga la Alegría’ comenzaron las especulaciones y entre ellas resonó que la pareja fue invitada a integrarse al reality show ‘¿Apostarías por mí?’.

Otra de las versiones que se manejan es que buscan mudarse a Miami, Florida, en Estados Unidos, buscando otras opciones para la educación de sus hijos, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente sus planes.

Borghetti estaría considerando un cambio radical al dejar su trayectoria en Azteca para integrarse nuevamente a Televisa, así lo indicó la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

“Le están ofreciendo regresar a Televisa en el reality de parejas que le ofrecen a Odalys; y aunque él dijo que no se va de Azteca, solamente de ‘Venga la Alegría’, no tiene contrato de exclusividad”, dijo Alvarado.

El reality al que estarían considerando sumarse tiene como dinámica una convivencia de parejas de famosos dentro de un formato vigilado 24/7. Según lo adelantado, es similar a ‘La Casa de los Famosos México’ y ‘La Granja VIP’.

Odalys Ramírez Patricio Borghetti Cuéntamelo Ya Venga la Alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
