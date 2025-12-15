‘Coque’ Muñiz sorprende con drástico cambio de imagen; sus fans buscan saber por qué luce irreconocible

El cantante Jorge Muñiz, mejor conocido como ‘Coque’, decidió publicar una imagen junto a su árbol de navidad, provocando que sus seguidores reaccionaran haciendo énfasis en su notable pérdida de peso.

En la imagen, el hijo de ‘El Lujo de México’ aparece junto a su pino decembrino, luciendo uno de los llamados ‘ugly suerers’ en color rojo del famoso ‘Snoopy’ y junto a su perro ‘Jesús Alberto’, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su notable silueta delgada. Esta transformación física provocó preocupación sobre su salud.

“¡Se ve muy delgado!”, “Su rostro no se ve saludable”, “Yo siento que no se ve sano” y “Espero que todo esté bien con su salud”, son algunos de los mensajes que se leen sobre la publicación.

La publicación recibió miles de reacciones y abrió un debate sobre la salud del artista.

Además de su silueta, el rostro de Muñiz también fue tema de conversación. Su nariz ha mostrado cambios desde 2024, con una ligera hinchazón y forma irregular que algunos señalaron al comentar la foto. Aunque se ha especulado sobre posibles condiciones como rinofima, el propio ‘Coque’ no ha confirmado ningún diagnóstico.

En últimos años, ‘Coque’ ha enfrentado problemas de salud, incluyendo bronconeumonía y complicaciones digestivas que afectaron su intestino.

La reciente pérdida de peso no ha sido explicada públicamente, lo que deja abierta la discusión sobre las posibles causas de su drástica transformación física.

