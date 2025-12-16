Suscríbete
Paulina Goto celebra su triunfo como Tropi Coco en "¿Quién es la máscara?": “Fue una experiencia mágica”

En la edición 2025, la actriz y cantante hasta voló en el escenario.

Diciembre 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
paulina-goto-mascara.jpg

Paulina Goto ganó ¿Quién es la máscara?

Instagram

La competencia se puso intensa en "¿Quién es la máscara?” y finalmente supimos que detrás de Carro Ñero estaba Gabriel Soto, y que Tropi Coco era Paulina Goto, ganadora absoluta de la temporada 2025.

Durante la final, Tropi Coco se presentó a dueto con Carlos Rivera, en el que demostró no sólo su talento, sino su capacidad para sobreponerse a los nervios.

“Siempre lo he dado todo en el escenario, lo importante es no perder el brillo”, dijo con su peculiar sentido del humor.

En Instagram, Paulina Goto celebró su triunfo: "¡Lo logramos! ¡Ganamos! Y me siento muy feliz de por fin poder decirles que sí, era yo #Tropicoco”.

“Vivir la experiencia de @quieneslamascara fue súper divertido, y un reto enorme como artista preparar cada canción, cada coreografía para poderles compartir buenos performances y un personaje entrañable”.

Paulina Goto escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias @foxmuller29 y a todo tu equipo por confiar en mí. Gracias a mis #TropicocoLovers por abrazarme cada domingo, por todo su amor, porras y por esperar para verme en la TV con ansias”.

La actriz también agradeció a los investigadores, así como a Omar Chaparro y Marisol González: “Fue un honor cocompartir con ustedes, los quiero y admiro a todos”.

“A mi familia y equipo, uff gracias por ser mi fuerza y mi soporte, los amo con todo mi cocorazon y esto no habría sido posible sin cada uno”.

¿Quién Es La Máscara? Paulina Goto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
