Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana

Yolanda Andrade ya había advertido que está enferma y llegará el día en que no pueda caminar ni hablar. Sin embargo, en fechas recientes se le había visto mucho mejor, con mayor facilidad para hablar y hasta había regresado a conducir ‘MoJoe’ junto a Montserrat Oliver en Unicable.

Sin embargo, tal parece que este fin de semana tuvo una recaída y volvió al hospital. Así lo reportó Gustavo Adolfo Infante en ‘De Primera mano’, donde avisó lo que sabía hasta la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025.

“Lamentablemente les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días”.

“Tuvo una recaída de su enfermedad. Esto se sabe hasta el momento. Es lo que ha trascendido hasta nuestra redacción”, dijo el comunicador en Imagen Televisión. Sus compañeros del programa le desearon lo mejor a Yolanda, en espera de una confirmación por parte de Marilé Andrade, hermana de Yolanda.

¿De qué está enferma Yolanda Andrade?

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces en conclusión, quiere decir médicamente que me puedo morir antes que ustedes”, dijo Yolanda Andrade hace unos meses

“Tengo una enfermedad degenerativa, poco a poco, no voy a poder caminar, ni hablar, etc”.

Yolanda Andrade Instagram

“Estoy muy contenta y agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones, y mucho apoyo de mi empresa”, admitió en la entrevista transmitida en Telediario.

“Hay mucha gente que me abraza y no sabía que me conocía, gente que me regala oraciones, amigos que hace muchos años no aparecían, han aparecido”, dijo Yolanda hace semanas.