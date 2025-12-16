Ganador de ‘La Isla: desafío extremo’ es hospitalizado de emergencia a dos semanas de su victoria

“Hay que estarle checando la oxigenación a cada rato”.

Hace apenas dos semanas, el actor originario de Costa Rica, Gary Centeno, levantaba el trofeo de ganador del reality ‘La isla: desafío extremo’.

La segunda temporada del programa llegó a su fin el 1 de diciembre tras semanas de alianzas rotas, destierros inesperados y competencias físicas devastadoras bajo el sol del caribe.

Centeno, de 33 años, se convirtió en el gran campeón y se llevó a casa el premio mayor de 200 mil dólares.

Por primera vez en la historia del formato, los cuatro finalistas recibieron sus premios en efectivo, una decisión que previamente había sido anunciada por el conductor de la emisión, Héctor Súarez Gomís.

“Todavía estoy como que no me la creo, pero totalmente agradecido de que la vida, de que Dios me diera esta oportunidad de ganar porque no sabes cómo lo anhelaba con todo el corazón”, expresaba el actor a People en Español.

Todo era emoción y felicidad al terminó del reality y después en la casa de Gary. Sin embargo, a unos días de su gran triunfo comenzó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

La información de su estado de salud fue compartido por la pareja de Centeno, la actriz y escritora mexicana Lorena del Castillo, quien explicó que Gary presentó una disminución en sus niveles de oxigenación.

“Ayer Gary y yo terminamos en el hospital, porque Gary oxigenó menos de 85. Ahora nos sugieren aislamiento hasta que salgamos de esto y hay que estarle checando la oxigenación a cada rato”, explicó Del Castillo.

Lorena reconoció que la situación le generó gran angustia, al traerle recuerdos relacionados con la pandemia, aunque aclaró que, afortunadamente, el estado de salud del actor evoluciona de manera favorable.

La actriz, quien participó en ‘El Señor de los Cielos’, reconoció que cuando los mandaron a emergencias la invadió “un recuerdo muy triste del 2020” que la sacudió “por completo” y que hizo que sus pensamientos fatalistas se fueran “al peor panorama”.

“Hace 5 años nos avisaron por mensaje que dos de mis tíos, uno de ellos médico, entraban a urgencias por COVID, luego que los intubaban. Finalmente mi tío Jaime murió. Él fue una persona muy especial para mí, me ayudó cuando estaba en una de las etapas más difíciles de mi vida y hasta ayer que caí en cuenta, tanto tiempo después, y por un detonante como el de Gary, me dolió perderlo, más de lo que expresé en su momento”, expresó.

Y añadió que “la vida es tan delgada, es un hilito que en dos segundos se parte a la mitad y nadie nos prepara para eso. En eso pensaba ayer. En lo enloquecedora que sería mi vida sin él, sin mi hija, sin cualquiera de los que amo”.

Finalmente, dijo que “quiero vivir mi vida siendo fiel a lo que yo soy y quiero hacer. He permitido que las dudas me sacudan, he dudado tanto de mí, me he ido por ramas que se han vuelto aprendizaje, pero decido que de ahora en adelante quiero ser fiel a mi árbol”.

