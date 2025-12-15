Suscríbete
Famosos

Musical de ‘Matilda’ llega a México y ‘Tronchatoro’ será interpretado por un galán de telenovela

Alex Gou confirmó al elenco adulto de su mega producción.

Diciembre 15, 2025 • 
TVyNovelas
matilda-tronchatoro-.jpg

Matilda el musical llega a México

Desde hace meses lo prometía y ya será una realidad: El productor Alex Gou trae a México el musical “Matilda”, tal como se ha presentado en Broadway y Londres.

Aunque en la famosa película con Mara Wilson y Danny DeVito, la “Srita. Tronchatoro” es interpretada por la actriz Pam Ferris, en la versión musical teatral siempre se elige a un hombre.

En el caso de México, Alex Gou decidió que Jaime Camil sea quien interprete el icónico personaje de Tronchatoro, inolvidable por sus maldades. Este rol fue creado en Londres y Nueva York por Bertie Carvel, actuación que le valió el Premio Olivier, el máximo reconocimiento teatral del Reino Unido.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En cuanto a “Matilda”, Alex Gou ha creado un taller con varios niños y niñas que alternarán los personajes; los preparará durante meses para que brillen en el escenario.

La temporada mexicana de “Matilda” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de CDMX, durante 12 semanas, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de Jesucristo Súper Estrella.

¿Qué otros actores están confirmados para “Matilda”?

El elenco se complementa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos Sres. Wormwood, padres de Matilda.

María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la dulce y valiente Srita. Miel, aliada incondicional de la protagonista; y Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, personaje clave en el descubrimiento del poder transformador de la lectura y la imaginación.

“Matilda” nace como un cuento del célebre autor británico Roald Dahl, responsable de algunas de las historias más influyentes de la literatura infantil contemporánea, como Charlie y la fábrica de chocolates y Las Brujas.

Para el teatro, Matilda fue adaptada por Dennis Kelly (libreto) y el reconocido músico y comediante australiano Tim Minchin, responsable de la música y las letras. En Londres se estrenó en 2011 y llegó a Broadway en 2013.

Matilda Jaime Camil
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Burro-Van-Rankin-Luis-Miguel.jpg
Famosos
‘El Burro’ Van Rankin destapa qué rompió su amistad con Luis Miguel, ¡de nuevo!: “No le voy a rogar”
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza-Chilindrina.jpg
Famosos
Florinda Meza se le va a la yugular a ‘La Chilindrina’ por “robarse el personaje”: “Se aferra hasta la vejez”
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
aaron-mercury---.jpg
Famosos
Aarón Mercury quiere ser galán de telenovela: “Sé que debo prepararme y estoy dispuesto”
Diciembre 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
Roberto-Carlos.jpg
Famosos
Roberto Carlos sufre accidente de auto mientras grababa especial de Navidad; “fallaron los frenos”
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lalo-salazar-laura-flores-- (1).jpg
A cuatro meses del truene, Lalo Salazar confiesa seguir queriendo a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”
El periodista no dudó en expresar el cariño que le tiene a su expareja.
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica-reaparece.jpg
Viral
Filtran primeras imágenes de Miss Jamaica llegando a su país en silla de ruedas tras terrible caída
El arribo de la aspirante a reina de belleza causó gran impacto entre los presentes.
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Miss-Suiza.jpg
Viral
Hallan los restos de ex Miss Suiza en una licuadora: revelan al culpable detrás del MACABRO plan
El asesinato de Kristina Joksimovic, madre de dos hijos, conmociona al mundo de los certámenes de belleza.
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelique boyer la dueña.jpg
Telenovelas
"¡Soy la dueña de esta tierra!": así actuó Angelique Boyer escena clave de “Doménica Montero”
La telenovela se estrena en ViX el 19 de diciembre
Diciembre 15, 2025
 · 
Alejandro Flores