Musical de ‘Matilda’ llega a México y ‘Tronchatoro’ será interpretado por un galán de telenovela

Desde hace meses lo prometía y ya será una realidad: El productor Alex Gou trae a México el musical “Matilda”, tal como se ha presentado en Broadway y Londres.

Aunque en la famosa película con Mara Wilson y Danny DeVito, la “Srita. Tronchatoro” es interpretada por la actriz Pam Ferris, en la versión musical teatral siempre se elige a un hombre.

En el caso de México, Alex Gou decidió que Jaime Camil sea quien interprete el icónico personaje de Tronchatoro, inolvidable por sus maldades. Este rol fue creado en Londres y Nueva York por Bertie Carvel, actuación que le valió el Premio Olivier, el máximo reconocimiento teatral del Reino Unido.

En cuanto a “Matilda”, Alex Gou ha creado un taller con varios niños y niñas que alternarán los personajes; los preparará durante meses para que brillen en el escenario.

La temporada mexicana de “Matilda” se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de CDMX, durante 12 semanas, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de Jesucristo Súper Estrella.

¿Qué otros actores están confirmados para “Matilda”?

El elenco se complementa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos Sres. Wormwood, padres de Matilda.

María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la dulce y valiente Srita. Miel, aliada incondicional de la protagonista; y Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, personaje clave en el descubrimiento del poder transformador de la lectura y la imaginación.

“Matilda” nace como un cuento del célebre autor británico Roald Dahl, responsable de algunas de las historias más influyentes de la literatura infantil contemporánea, como Charlie y la fábrica de chocolates y Las Brujas.

Para el teatro, Matilda fue adaptada por Dennis Kelly (libreto) y el reconocido músico y comediante australiano Tim Minchin, responsable de la música y las letras. En Londres se estrenó en 2011 y llegó a Broadway en 2013.