'¿Quién es la máscara?': ¿Cómo le fue de rating al final donde triunfó Tropi Coco?

La temporada 2025 arrasó en niveles de audiencia en televisión abierta.

Diciembre 15, 2025 • 
Tropi Coco ganó ¿Quién es la máscara?

La gran final de '¿Quién es la máscara?’ 2025 ocurrió este domingo 14 de diciembre y nuevamente triunfó en niveles de audiencia frente a su competencia en la televisión abierta.

El programa producido por Miguel Ángel Fox registró un alcance de más de 13 millones de personas en su emisión final.

Paulina Goto fue la ganadora de la edición 2025 tras descubrirse que estuvo detrás del personaje Tropicoco.

En la final, sorprendieron también Gabriel Soto como Carro Ñero, Marie Claire Harp como Metaliebre y Daniel Sosa como Maestro Bops.

Hubo duetos inolvidables

Tropi Coco se presentó en la final en un dueto con Carlos Rivera, en el que demostró no sólo su talento, sino su capacidad para sobreponerse a los nervios.

“Siempre lo he dado todo en el escenario, lo importante es no perder el brillo”, dijo con su peculiar sentido del humor.

Carro Ñero fue acompañado, a su vez, por Anahí, quien interpretó una versión libre de “Baila esta cumbia”, original de Selena Quintanilla pero con una letra modificada para incluir referencias al personaje.

¿Quién Es La Máscara? Paulina Goto
