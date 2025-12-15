Suscríbete
Dan último adiós a payasito Tuki Tuki entre llantos, lamentos y exigencia de justicia tras crimen

Familia pide justicia y que se investigue a la mujer que lo contrató para evento falso.

Diciembre 15, 2025 
MrPepe Rivero
Funeral de payaso Tuki Tuki

El día del cumpleaños de su hija, Rogers Gallegos Rodríguez, conocido como el payaso Tuki Tuki, fue contratado para un evento durante la tarde. Como siempre, se preparó y llegó con una hora de antelación, sin imaginar que en lugar de una fiesta en la que contagiaría de alegría a sus asistentes, encontraría los balazos de un grupo de sicarios.

Su familia exige justicia, y que se investigue a la mujer que lo llamó y contrató. Incluso, la tía de Tuki Tuki, revela que su sobrino trabajaba con pago por adelantado, por lo que la procedencia de los recursos para convencerlo de ir al evento falso, sería una pista para dar con los culpables de su asesinato.

“En el celular debe estar quién es la señora, de dónde viene el adelanto a mi sobrino”, insiste su familia en busca de pistas. Tuki Tuki murió en un ataque directo, luego de que había sido víctima de extorsión. Sin embargo, él no accedió a dar dinero a la delincuencia.

En espera de respuesta de las autoridades, le dieron el último adiós

Amigos, familiares, compañeros, colegas y vecinos, acudieron a su domicilio para darle el último adiós a los restos mortales de Tuki Tuki. “Nos han arrebatado la alegría, un pedazo de nuestro corazón, Tuki Tuki más que un payaso, ha sido un gran ser humano y compañero”, dijo un payasito amigo de Tuki Tuki.

Deja un vacío en su familia, y a una hija de cinco años sin padre. “Está llegando la delincuencia a todas las áreas. Pedimos que nos ayuden. De repente estamos en el velorio de Tuki Tuki y no queremos estar en el velorio de ningún compañero más”, dijo uno de sus colegas durante los servicios funerarios.

Sin embargo, en el funeral también hubo alegría. Fieles a las sonrisas que generaba Tuki Tuki, algunos asistentes bailaron a ritmo de una banda, síntoma de la felicidad que compartía el payaso durante su trabajo. Sin embargo, la melancolía embargaba a los asistentes, al recordar a su amigo y colega.

