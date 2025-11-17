Abren testamento de Fernando del Solar e Ingrid Coronado es la gran ausente: “La otra parte no quiere parar”

“No puede ser impugnado porque es un testamento que está hecho desde 2022”.

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar reveló que hace unos días se abrió el testamento del desaparecido conductor. Dentro de los detalles que compartió es que Ingrid Coronado fue la gran ausente.

La madre de los dos hijos de Fer decidió mandar a su hijo mayor, Emiliano, como su representante para conocer la última voluntad de su expareja, argumentando que estaba de viaje en otro país.

Ferro dio una entrevista a ‘Sale el Sol’ y ahí compartió que es heredera y albacea de los bienes del conductor, quien perdió la vida en Cuernavaca, Morelos, en junio de 2022 tras darle batalla a un cáncer linfático.

Anna explicó que el documento de del Solar data del mismo 2022. “En ese momento que Fer hace el testamento todavía no estábamos casados y me menciona como su albacea. Después nos casamos, pero yo estoy como su esposa legal”.

Ante la ausencia de Coronado para la lectura de la última voluntad del presentador argentino, Anna expresó que su presencia tal vez habría cambiado la relación entre ambas.

“Hubiera sido bueno porque a lo mejor nos hubiéramos podido sentir, conectar o no conectar y las cosas pasan por algo. Hubiera sido un buen paso para ambas partes, pero no es así”, lamentó la viuda de Fernando.

EXCLUSIVA: ¡Ana Ferro REVELA que YA se abrió el TESTAMENTO de Fernando Del Solar y está esperando ser ACEPTADA como HEREDERA y ALBACEA del actor! ¿Ingrid Coronado NO está de acuerdo? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/fBGsjxjJfE — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 17, 2025

Y puntualizó en que el argentino cumplió con sus obligaciones como parte hasta su muerte.

“Para mí sí es importante dejarlo dicho que Fer fue un papá que realmente protegió a sus hijos. Jamás dejó de pagar el seguro de gastos médicos a pesar de estar en el hospital. Siguió pagando colegiaturas, me consta porque yo era la que hacía las transferencias como el seguro, como alimento, como muchas cosas que se han dicho que Fer no había hecho”.

Sobre el tan disputado departamento de Cuernavaca, que ha mantenido a Anna e Ingrid en una pelea pública, todo indica que seguirá, pues ese bien está fuera del testamento. “Está a la mitad a nombre de ella y la otra mitad a nombre mío porque estaba dentro de un fideicomiso… está fuera de porque Fernando no lo menciona dentro del testamento. Es algo punto y aparte”.

A la pregunta expresa de si cree que la conductora pueda refutar el documento que dejó Fer, por no mencionar a sus hijos, aseguró que “no puede ser impugnado porque es un testamento que está hecho desde 2022”.

La última pareja de del Solar se sinceró y afirmó que Ingrid no parece querer llegar a un acuerdo. “Yo no veo por la otra parte que quiera parar y eso ya no es mi responsabilidad, eso habla de quien es ella y no quien soy yo”, dijo.

Finalmente, le envió un mensaje a su exposo, quien habría cumplido 52 años de seguir con vida. “Fer, gracias por haber sido ese gran amor de mi vida, sigues en mi corazón siempre, sigo aprendiendo de ti, eso es invaluable y se te extraña mucho en esta tierra, pero soy muy feliz de que tú estés brillando en luz, brillando en amor y gracias por ese amor compartido”.