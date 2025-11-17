Suscríbete
Famosos

Abren testamento de Fernando del Solar e Ingrid Coronado es la gran ausente: “La otra parte no quiere parar”

Se conoció la última voluntad del conductor de televisión, quien murió en 2022.

November 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Anna-Ferro-Ingrid-Coronado.jpg

La viuda del conductor dio detalles del testamento de Fer del Solar.

YouTube/Instagram

“No puede ser impugnado porque es un testamento que está hecho desde 2022”.

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar reveló que hace unos días se abrió el testamento del desaparecido conductor. Dentro de los detalles que compartió es que Ingrid Coronado fue la gran ausente.

La madre de los dos hijos de Fer decidió mandar a su hijo mayor, Emiliano, como su representante para conocer la última voluntad de su expareja, argumentando que estaba de viaje en otro país.

Ferro dio una entrevista a ‘Sale el Sol’ y ahí compartió que es heredera y albacea de los bienes del conductor, quien perdió la vida en Cuernavaca, Morelos, en junio de 2022 tras darle batalla a un cáncer linfático.

Anna explicó que el documento de del Solar data del mismo 2022. “En ese momento que Fer hace el testamento todavía no estábamos casados y me menciona como su albacea. Después nos casamos, pero yo estoy como su esposa legal”.

Ante la ausencia de Coronado para la lectura de la última voluntad del presentador argentino, Anna expresó que su presencia tal vez habría cambiado la relación entre ambas.

“Hubiera sido bueno porque a lo mejor nos hubiéramos podido sentir, conectar o no conectar y las cosas pasan por algo. Hubiera sido un buen paso para ambas partes, pero no es así”, lamentó la viuda de Fernando.

Y puntualizó en que el argentino cumplió con sus obligaciones como parte hasta su muerte.

“Para mí sí es importante dejarlo dicho que Fer fue un papá que realmente protegió a sus hijos. Jamás dejó de pagar el seguro de gastos médicos a pesar de estar en el hospital. Siguió pagando colegiaturas, me consta porque yo era la que hacía las transferencias como el seguro, como alimento, como muchas cosas que se han dicho que Fer no había hecho”.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Sobre el tan disputado departamento de Cuernavaca, que ha mantenido a Anna e Ingrid en una pelea pública, todo indica que seguirá, pues ese bien está fuera del testamento. “Está a la mitad a nombre de ella y la otra mitad a nombre mío porque estaba dentro de un fideicomiso… está fuera de porque Fernando no lo menciona dentro del testamento. Es algo punto y aparte”.

A la pregunta expresa de si cree que la conductora pueda refutar el documento que dejó Fer, por no mencionar a sus hijos, aseguró que “no puede ser impugnado porque es un testamento que está hecho desde 2022”.

La última pareja de del Solar se sinceró y afirmó que Ingrid no parece querer llegar a un acuerdo. “Yo no veo por la otra parte que quiera parar y eso ya no es mi responsabilidad, eso habla de quien es ella y no quien soy yo”, dijo.

Finalmente, le envió un mensaje a su exposo, quien habría cumplido 52 años de seguir con vida. “Fer, gracias por haber sido ese gran amor de mi vida, sigues en mi corazón siempre, sigo aprendiendo de ti, eso es invaluable y se te extraña mucho en esta tierra, pero soy muy feliz de que tú estés brillando en luz, brillando en amor y gracias por ese amor compartido”.

Anna Ferro Ingrid Coronado Fernando del Solar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julián-Gil-Marjorie-de-Sousa.jpg
Famosos
Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi
November 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
angelica-vale-otto-padron-separacion.jpg
Famosos
Otto Padrón habría tenido actitudes deshonestas con Angélica Vale en la intimidad de su hogar
November 17, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”
November 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sonny Hámster odalys (2).jpg
Famosos
Odalys Ramírez cuenta qué hizo para cantar como Laura Paussini en "¿Quién es la Máscara?”
November 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sonny Hámster.jpg
Conductora de La Casa de los Famosos estaba detrás de Sonny Hámster en "¿Quién es la Máscara?”
La segunda eliminada del programa de este 16 de noviembre fue una sorpresa para investigadores y público
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
tny manguera ana brenda contreras (1).jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Tony Manguera es eliminado y resulta ser amigo de Ana Brenda Contreras
Tony Manguera perdió la Máscara ante Meta Liebre y Maestro Bops
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
belindamhonividente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente le pide a Belinda que se proteja; ve venir una tragedia y revela quién le hace brujería
La tarotista tuvo una visión terrible para el futuro de la cantante
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
estefania ahumada.jpg
Famosos
Sacan a Estefanía Ahumada de “La Isla” en ambulancia y de emergencia
La actriz y conductora peleaba contra Julieta Grajales cuando sufrió un golpe terrible
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores