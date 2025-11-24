Suscríbete
Patricio Borghetti fuera de ‘Venga la Alegría’; anuncia su salida: “es una decisión complicada”

El conductor se dirigió a sus seguidores en plena transmisión para dar a conocer que abandonará la emisión matinal.

Noviembre 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Patricio-Borghetti.jpg

‘Pato’ Borghetti anunció su salida de ‘Venga la Alegría’.

Instagram

“He sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles”.

Esta mañana, el presentador argentino Patricio Borghetti sorprendió a sus seguidores de ‘Venga la Alegría’ al dar a conocer que abandonará el programa siendo “una decisión complicada” la que tuvo que tomar.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros en la emisión, así como a los televidentes.

“(Aprovecho) el programa para hacer un anuncio a ustedes y a ustedes en casa también. Es un día difícil para mí, agridulce. No quiero que sea triste porque se viene un cambio importante”, expresó Borghetti.

Además, subrayó lo difícil que fue para él tomar la decisión, pues valora todo lo que ha vivido con sus compañeros.

¿Por qué se va de ‘Venga la Alegría’?

‘Pato’ dijo frente a sus colegas los motivos por lo que no saldrá más en las mañanas del canal de Azteca.

“El día 19 de diciembre será mi último programa en ‘Venga la Alegría’, por lo menos de esta etapa, y quería contárselos porque es una decisión complicada, pero hay otros proyectos que quiero perseguir el año que entra, algo que vengo anhelando hace mucho tiempo y que no me permite, no me permitiría estar en ‘Venga la Alegría’ todos los días con ustedes y con ustedes”, dijo.

Además, durante la transmisión, el argentino aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a Benjamín Salinas, así como a integrantes de la producción y talento de TV Azteca.

“He sido muy feliz aquí. He pasado tantas cosas, alegrías, tristezas, momentos difíciles, pero poder compartir con ustedes y con cada uno de los conductores que me tocó en estos nueve años, que han sido muchos que pasaron por aquí y de los cuales de todos aprendí mucho”, expresó ‘Pato’.

¿Cuál es el proyecto por el que abandona ‘Venga la Alegría’?

El presentador evitó dar detalles específicos sobre sus nuevas oportunidades laborales, aunque adelantó que continuará al interior de la televisora del Ajusco y que existen planes importantes para el 2026.

“No les puedo, obviamente, adelantar nada, pero ya con el tiempo se los compartiré”, explicó Patricio.

Patricio Borghetti Venga la Alegría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
