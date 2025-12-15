Suscríbete
¿Abraham Quintanilla será enterado en el mismo sitio que su hija Selena?

Preparan servicios funerarios para darle el último adiós.

Diciembre 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
selena quinatanilla abraham quintanilla.jpg

Selena Quintanilla y su papá Abraham

Instagram

Este sábado 13 de diciembre, A.B. Quintanilla confirmó la triste noticia de la muerte de su padre, el señor Abraham Isaac. Después de 30 años del asesinato de su hija Selena Quintanilla, finalmente se pudieron reencontrar.

Aunque no se ha confirmado la causa oficial de su muerte, no existe ninguna investigación en torno a la muerte del productor musical, ya que no había indicios de algún crimen.

El señor Abraham tenía 86 años el momento de su muerte, y se sabía que tenía problemas de salud. Reportes señalan que padecía diabetes y problemas de presión arterial.

El cuerpo de Abraham Quintanilla ya fue entregado a la funeraria y, según información de Noticias Telemundo, se presume que será velado y enterrado en el mismo lugar que lo hicieron con Selena Quintanilla.

El velorio se realizaría en esta misma semana.

Hace 30 años, cuando Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, fue enterrada en el Seaside Memorial Park & Funeral Home, Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Sobre el legado de Selena, se sabe que Suzette Quintanilla estaría a cargo de las producciones, documentales, música y hasta museos en torno a la reina del Tex-Mex.

Abraham Quinanilla Selena Quintanilla
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
