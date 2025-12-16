Suscríbete
Locutora expone a Alfonso Cuarón por nepotismo desde que trabajó en ‘Harry Potter’: “Metió a sus cuates”

Se suman señalamientos al cineasta donde habría colocado a sus amigos en imágenes y el doblaje de la cinta.

Diciembre 16, 2025 
Ericka Rodríguez
Alfonso-Cuarón.jpg

El cineasta es señalado por favorecer a sus familiares y amigos.

Instagram

“Los fans sabrán que Cuarón metió en el doblaje a sus cuates”.

Luego de ser la telonera de Dua Lipa, en uno de sus conciertos en la Ciudad de México, Bu, la hija de Alfonso Cuarón, fue duramente criticada por su manera de cantar.

La primogénita del cineasta fue la encargada de presentar su proyecto musical durante el cierre de la gira ‘Radical Optimism Tour’ de la cantante británica.

Después de que su interpretación del tema ‘Porque te vas’ se volviera tendencia en redes sociales, usuarios no sólo señalaron que “su voz es horrible”, sino que la tacharon de “nepo baby”.

Cibernautas dijeron que Bu pudo abrir el show de Dua Lipa por influencias de su reconocido padre y su trabajo mundial.

La joven de 22 años se defendió. Primero, respondió directamente a un usuario en TikTok que le sugirió se dedique a otra profesión. Posteriormente, subió un video de sí misma tocando el piano y nuevamente entonando un fragmento del tema ‘Porque te vas’.

Finalmente, se justificó diciendo que cantó mal “porque llegué esa mañana con ‘jet lag’, porque lo supe hace dos días antes. Pero si quieres ve mis otras presentaciones. Fue mi primer estadio y sólo quiero mejorar”.

Por su parte, Alfonso Cuarón, guardó silencio ante los señalamientos que caían como baldes de agua fría sobre su hija, y sin imaginar que una nueva polémica estaba despertándose.

Nepotismo desde ‘Harry Potter’

A través de redes sociales se comenzó a buscar en archivos y se descubrió que el supuesto caso de nepotismo no sería el primero en la vida de Cuarón, pues el cineasta es señalado de favorecer a su familia y amigos desde antes.

Fue un usuario identificado como @adolfomora.hp quien reveló que Alfonso habría usado su poder en Hollywood, particularmente cuando fue director en ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’.

En la cinta, Bu tuvo su primera aparición en las pantallas junto a su madre y entonces esposa del cineasta, Annalisa Bugliani. Ambas forman parte de la cinta al aparecer en uno de los cuadros que se encuentran junto a ‘La Dama Gorda’ en el acceso a la sala de Gryffindor.

También, en un cameo, Cuarón colocó a uno de sus amigos, Ian Brown, en el ‘caldero chorreante’.

Y finalmente, pero más delicado, es lo revelado por la actriz de doblaje Marina Huerta. Y es que el director benefició a sus cuates y el doblaje latino de la cinta se lo dio a amigos y conocidos, y no a los actores de doblaje con la experiencia suficiente, por lo que la película suena tan distinto. Huerta aseguró que varias escenas del filme se grabaron sin ver las tomas y pantallas de referencia, dando como resultado un doblaje odiado por los fanáticos.

“La película de ‘Harry Potter’, la que dirigió Cuarón, no lo sé a ciencia cierta, pero mi experiencia me permite… estoy casi segura y podría asegurar que hubo escenas completas que se hicieron sin ver la pantalla. Es decir, el actor leyó los textos y luego en mezcla pegaron los audios y los acomodaron. Y eso lo hicieron porque a la hora que lo oyes dices ‘esto no tiene una cadencia normal, esto está editado’. A lo mejor lo intentaron hacer contra imagen, pero el actor no pudo. Los fans sabrán que Cuarón metió en el doblaje a sus cuates”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
