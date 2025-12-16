Suscríbete
Acuchillan a Rob y Michele Reiner en su casa: Policía arrestó a su hijo y temen que se suicide

El crimen conmociona a Hollywood. Aseguran que Billy Crystal vio a los cadáveres.

Diciembre 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
rob-reiner-asesinato.jpg

Rob y Michele Reiner, fueron asesinados

Getty Images

Este fin de semana, Hollywood se conmocionó con el crimen que arrebató la vida al actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. La pareja fue hallada muerta en su domicilio de Los Ángeles, en el vecindario Brentwood, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Los cuerpos presentaban heridas hechas con arma blanca. La policía comenzó la investigación como un aparente homicidio.

Una de los hijas del matrimonio, Romy Reiner, fue quien encontró los cuerpos. Según TMZ, avisó a su amigo, el actor Billy Crystal, quien habría llegado de inmediato a la casa y habría visto los cadáveres.

La revista People reportó que su otro hijo, Nick Reiner, sería señalado como presunto responsable del crimen. Horas más tarde, se confirmó que la policía lo detuvo cerca de la Universidad del Sur de California y, según TMZ, temen que se quite la vida , por lo que lo vigilan bajo protocolos que buscan evitar ese suceso.

Según los reportes policiacos, encontraron los cuerpos a las 3:40 de la tarde del domingo, y minutos más tarde, arrestaron a Nick bajo la sospecha de que él habría cometido el homicidio.
De acuerdo como TMZ, la noche anterior, padre e hijo fueron vistos peleando a gritos en una fiesta navideña de Conan O’Brien.

“Nick estaba asustando a todos, actuando como loco, preguntándole a la gente si eran famosos”, dijo una fuente a la revista People.

En un comunicado, la familia expresó su profundo dolor y solicitó privacidad en medio del escándalo. Cabe mencionarse que Nick había sido público sobre sus problemas con las adicciones.

¿Quién era Rob Reiner?

Era muy querido y conocido en Hollywood, pues Rob Reiner fue un director, actor y activista con películas icónicas como Cuando Harry conoció a Sally, Misery, Cuenta conmigo y La princesa prometida. Su última película, Spinal Tap II: The End Continues, se estrenó apenas en septiembre pasado.

Estuvo casado con Michele desde 1989 y tuvieron a tres hijos en común: Jake, Romy y Nick, ahora sospechoso del crimen contra sus propios padres.

Rob Reiner Asesinato
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
