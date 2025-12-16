Suscríbete
Acusan a Paulina Rubio de llegar 2 horas tarde a show en Aguascalientes ¡y cantar 57 minutos!

La Chica Dorada brilló... pero poco tiempo.

Diciembre 16, 2025 
MrPepe Rivero
paulina-rubio---.jpg

Paulina Rubio

Instagram

Hace unos días, Paulina Rubio triunfó en la Teletón de Chile al presentarse en el Estadio Nacional. Pero esta semana, de vuelta en México, hubo quejas por su concierto en Aguascalientes.

Ocurrió en la Feria Nacional de la Guayaba en Calvillo, Aguascalientes, donde La Chica Dorada convocó al público en el Teatro del Pueblo para cantar sus éxitos.

Sin embargo, medios locales y fans la acusan de llegar con dos horas de retraso, al parecer por cuestiones de logística.

Ya con las 23:21 horas en el reloj, Paulina Rubio se subió al escenario para comenzar su concierto. Generalmente, una artista de su calibre canta por una hora y media, aunque el promedio son dos horas de show.

Pero el público de Aguascalientes se quejó porque Paulina Rubio no se disculpó por el retraso, aunque sí les dijo estar muy feliz de presentarse ante ellos. Lo peor fue que su concierto duro 57 minutos.

Al compartir fotos de la velada, el público le recriminó en la sección de comentarios:

paulina-rubio-aguascalientes-2.jpg
paulina-rubio-aguascalientes-1.jpg
paulina-rubio-aguascalientes-3.jpg

En Aguascalientes, Paulina Rubio solo cantó:

Causa y efecto
Lo haré por ti
Mi nuevo vicio
Nada fue un error
Baila Casanova / Si tú te vas / Boys will be boys
Te quise tanto
Yo no soy esa mujer
Golpes en el corazón
Ni rosas, ni juguetes
Dame otro tequila
El último adiós
Mío
Ni una sola palabra

Cabe recordarse que, cuando se presentó en Chile hace unos días, prometió volver con su gira en 2026, por lo que quizá haga lo mismo en México y finalmente complazca a sus fans de Aguascalientes.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
