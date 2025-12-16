Acusan a Paulina Rubio de llegar 2 horas tarde a show en Aguascalientes ¡y cantar 57 minutos!

Hace unos días, Paulina Rubio triunfó en la Teletón de Chile al presentarse en el Estadio Nacional. Pero esta semana, de vuelta en México, hubo quejas por su concierto en Aguascalientes.

Ocurrió en la Feria Nacional de la Guayaba en Calvillo, Aguascalientes, donde La Chica Dorada convocó al público en el Teatro del Pueblo para cantar sus éxitos.

Sin embargo, medios locales y fans la acusan de llegar con dos horas de retraso, al parecer por cuestiones de logística.

Ya con las 23:21 horas en el reloj, Paulina Rubio se subió al escenario para comenzar su concierto. Generalmente, una artista de su calibre canta por una hora y media, aunque el promedio son dos horas de show.

Pero el público de Aguascalientes se quejó porque Paulina Rubio no se disculpó por el retraso, aunque sí les dijo estar muy feliz de presentarse ante ellos. Lo peor fue que su concierto duro 57 minutos.

Al compartir fotos de la velada, el público le recriminó en la sección de comentarios:

En Aguascalientes, Paulina Rubio solo cantó:

Causa y efecto

Lo haré por ti

Mi nuevo vicio

Nada fue un error

Baila Casanova / Si tú te vas / Boys will be boys

Te quise tanto

Yo no soy esa mujer

Golpes en el corazón

Ni rosas, ni juguetes

Dame otro tequila

El último adiós

Mío

Ni una sola palabra

Cabe recordarse que, cuando se presentó en Chile hace unos días, prometió volver con su gira en 2026, por lo que quizá haga lo mismo en México y finalmente complazca a sus fans de Aguascalientes.