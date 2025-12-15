‘El Burro’ Van Rankin destapa qué rompió su amistad con Luis Miguel, ¡de nuevo!: “No le voy a rogar”

“A mí se me hace de lo más normal, no le gustó y ni modo, no pasa nada”.

El ir y venir en la amistad de Luis Miguel y ‘El Burro’ Van Rankin se remonta a casi treinta años, cuando una broma al manager del intérprete originó la distancia entre ambos.

La pareja de amigos se aplicó “la ley del hielo” por más de veinte años.

El conductor de ‘Miembros al Aire’ ha recordado en diferentes momentos cómo ese malentendido desató el enojo de ‘El Sol’. Sin embargo, para 2018, Miguel Alemán, amigo de los dos y productor de la bioserie de Luis Miguel, lo invitó a participar en el proyecto.

La participación de Van Rankin era aparecer en un cameo durante una escena en la popular discoteca de Acapulco, ‘Baby’ O’.

“A la hora que me bajé del coche me voy acercando, lo veo y le digo: ‘¡no puede ser! Se empezó a reír y fue un abrazo como de dos minutos, beso”, pensando que con ese encuentro quedarían saldados los malentendidos.

Sin embargo, no fue así, pues hace tres años, Luis Miguel decidió dejar de hablarle de nueva cuenta.

‘El Burro’ dice que su amigo dejó de responderle los mensajes.

¿Por qué se enojó de nueva cuenta Luis Miguel?

El exconductor del programa ‘Hoy’ rememoró que antes de la pandemia recibió entradas para asistir a una presentación al Auditorio Nacional, a la cual llegó acompañado de su esposa e incluso le mostró fotografías de sus hijas.

Al final del show, Magda, le pidió una fotografía con LuisMi, a lo que Van Rankin accedió a pedir. “En la vida le he pedido una foto a nadie, a nadie, y le dije: ‘oye ‘Micky’, te pido una foto, me está pidiendo Magda, te cayó muy bien, una foto’”, relató el conductor.

Luis Miguel aceptó no solamente fotografiase con la esposa de ‘El Burro’, sino también que ella compartiera las imágenes en sus redes sociales. “Le dije: ‘¿la puedo subir?’ y me dijo: ‘súbela’; la subió (su esposa), se molestó (…) no puedo juzgar a alguien porque así es su manera de ser, ni modo, así es”, explicó Van Rankin.

El conductor consideró que la reacción del cantante fue inesperada: “A mí se me hace de lo más normal, no le gustó y ni modo, no pasa nada”.

Y finalizó expresado qué haría si lo vuelve a ver: “Si me lo encuentro le doy un abrazo y un beso enorme porque lo quiero mucho, pero tampoco, no le voy a estar rogando a nadie, la neta… No tiene WhatsApp, le mando mensaje directo, no me volvió a pelar hace tres años, ay, bye, no le voy a rogar a nadie”, finalizó indicando el distanciamiento actual.

