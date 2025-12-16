Suscríbete
Famosos

Fátima Bosch llega como Miss Universo a Tabasco pero la critican porque parecía reina de carnaval

Incluso la bajaron de la plataforma donde paseaba, mientras ‘perreaba’ a ritmo de reguetón.

Diciembre 16, 2025 • 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-tabasco-1.jpg

Fátima Bosch en Tabasco

Instagram

Tras ganar Miss Universo 2025, Fátima Bosch volvió a su natal Tabasco como toda una reina... Aunque hubo quienes la criticaron porque parecía reina de carnaval. Y es que desfiló por las calles de su tierra en un carro alegórico.

Se calculan más de 500 mil personas que se dieron cita para ver a Fátima Bosch, aunque sea a la distancia, portando su corona ganada en Tailandia.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg
Famosos
¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-rosa-guadalupe-principe-rap.jpg
Famosos
Capítulo de La Rosa de Guadalupe ¿se inspiró en escena de Will Smith en ‘El Príncipe del Rap’?
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Se trató de su primer evento público tras ganar el certamen, y eligió Villahermosa para pasear a bordo de un carro alegórico, desde el cual saludó a la gente y bailó todos los ritmos que le ponían.

El evento incluyó una verbena popular en el Estadio Centenario 27 de Febrero. Ahí, desfiló a bordo de una camioneta mientras la gente le aplaudía y felicitaba.

fatima-bosch-tabasco-2.jpg
fatima-bosch-tabasco-3.jpg

Fátima no podía contener la emoción, y reiteró que su corona “es para traer luz a los lugares donde ha habido oscuridad”.

Y aunque la criticaron por parecer reina de carnaval, como Miss Universo visitó un hospital infantil en Tabasco que atiende enfermedades crónicas, mostrando un compromiso con causas sociales.

Fátima Bosch, emocionada por el recibimiento de sus paisanos, anotó en su cuenta de Instagram:

“Este fin de semana quedará guardado en mi corazón. Gracias por tanto amor y tantas muestras de cariño, todo fue magia pura, Me voy con el corazón lleno y la certeza de que todo valió la pena.Los amo!”.

Fátima Bosch VIRAL
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
sabine moussier
Famosos
Destapan la verdadera enfermedad que padece Sabine Moussier: es crónica y extremadamente dolorosa
Diciembre 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-goto-mascara.jpg
Famosos
Paulina Goto celebra su triunfo como Tropi Coco en "¿Quién es la máscara?": “Fue una experiencia mágica”
Diciembre 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
tropicoco-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': ¿Cómo le fue de rating al final donde triunfó Tropi Coco?
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
rob-reiner-asesinato.jpg
Hollywood
Acuchillan a Rob y Michele Reiner en su casa: Policía arrestó a su hijo y temen que se suicide
El crimen conmociona a Hollywood. Aseguran que Billy Crystal vio a los cadáveres.
Diciembre 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
matilda-tronchatoro-.jpg
Famosos
Musical de ‘Matilda’ llega a México y ‘Tronchatoro’ será interpretado por un galán de telenovela
Alex Gou confirmó al elenco adulto de su mega producción.
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
selena quinatanilla abraham quintanilla.jpg
Famosos
¿Abraham Quintanilla será enterado en el mismo sitio que su hija Selena?
Preparan servicios funerarios para darle el último adiós.
Diciembre 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yahir hijo tristan
Famosos
Hijo de Yahir vende aguacates tras alejarse de las drogas: “le está echando todas las ganas”
Aunque hubo un distanciamiento entre padre e hijo, ahora viven un momento de cercanía y amor.
Diciembre 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez