Fátima Bosch llega como Miss Universo a Tabasco pero la critican porque parecía reina de carnaval

Tras ganar Miss Universo 2025, Fátima Bosch volvió a su natal Tabasco como toda una reina... Aunque hubo quienes la criticaron porque parecía reina de carnaval. Y es que desfiló por las calles de su tierra en un carro alegórico.

Se calculan más de 500 mil personas que se dieron cita para ver a Fátima Bosch, aunque sea a la distancia, portando su corona ganada en Tailandia.

Se trató de su primer evento público tras ganar el certamen, y eligió Villahermosa para pasear a bordo de un carro alegórico, desde el cual saludó a la gente y bailó todos los ritmos que le ponían.

El evento incluyó una verbena popular en el Estadio Centenario 27 de Febrero. Ahí, desfiló a bordo de una camioneta mientras la gente le aplaudía y felicitaba.

Fátima no podía contener la emoción, y reiteró que su corona “es para traer luz a los lugares donde ha habido oscuridad”.

Y aunque la criticaron por parecer reina de carnaval, como Miss Universo visitó un hospital infantil en Tabasco que atiende enfermedades crónicas, mostrando un compromiso con causas sociales.

Fátima Bosch, emocionada por el recibimiento de sus paisanos, anotó en su cuenta de Instagram:

“Este fin de semana quedará guardado en mi corazón. Gracias por tanto amor y tantas muestras de cariño, todo fue magia pura, Me voy con el corazón lleno y la certeza de que todo valió la pena.Los amo!”.