A cuatro meses del truene, Lalo Salazar confiesa seguir queriendo a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja”.

Eduardo Salazar guarda en su corazón los mejores recuerdos de la actriz Laura Flores, con quien sostuvo un romance breve, pero que rompió los esquemas de ambos y de sus seguidores. Incluso hay quieren tienen esperanzas de que en un futuro se den una segunda oportunidad.

A pocos días de que termine el año, el conductor de ‘Despierta’ ofreció una charla al canal de YouTube Tony Stars, donde reconoció que este 2025 fue muy gratificante, pese a malas rachas. Dijo que vivió más momentos felices como los que compartió con Laura Flores.

“Increíble, un año muy padre, Laura es una mujer increíble, me encantó haber tenido esta relación ella, aprendí mucho con ella, es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”, indicó.

Salazar se refirió muy positivamente a la actriz, pese a que perdió toda comunicación con ella.

“Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la sigo queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella”, expresó.

De la relación que duró poco más de tres meses, el periodista descartó que exista posibilidad de regreso. Y también negó los rumores de que la supuesta agresividad de Flores haya terminado con el romance.

“Ni eso de que me fui sin decir adiós, para nada, mi mensaje para ella, es gracias, Laura, por todo lo que vivimos juntos, nos va a ir bien a los dos”, dijo.

Eduardo Salazar con una nueva pareja

Tras la difusión de las imágenes en donde se le ve acompañado de una mujer misteriosa, el periodista confirmó que está iniciando una nueva relación, aunque aclaró que aún no se ha formalizado.

Salazar solicitó respeto para la privacidad de su actual pareja y defendió a su exnovia ante los rumores y comentarios negativos: