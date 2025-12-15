Suscríbete
Florinda Meza se le va a la yugular a ‘La Chilindrina’ por “robarse el personaje”: “Se aferra hasta la vejez”

La actriz mostró su molestia contra su excompañera de elenco tras haber registrado su personaje a espaldas de Roberto Gómez Bolaños.

Diciembre 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza-Chilindrina.jpg

La comediante estalló contra María Antonieta de las Nieves.

YouTube

“El personaje era de Roberto”.

La actriz Florinda Meza ha sorprendido en días recientes al acudir a la televisión de Brasil y Chile, y desatar polémicas en contra de sus otros excompañeros de la vecindad.

Particularmente, Meza arribó a la emisión chilena ‘Only Fama’ y ahí denunció que María Antonieta de las Nieves se habría apropiado ilegalmente del personaje de ‘La Chilindrina’, lo que según la también productora alteró la historia y el legado del creador de ‘El Chavo del Ocho’.

La comediante expresó que sintió una gran traición, hecho que marcó su relación con ‘La Chilindrina’. Y también lamentó que otros de sus compañeros de elenco, como Carlos Villagrán, hayan criticado a ‘Chespirito’ tras su fallecimiento.

Meza recordó una frase que dijo Villagrán y marcó la tensión entre los actores: “Aunque sean dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana”, en referencia a la disputa salarial entre Carlos y María Antonieta.

De las Nieves registró a ‘La Chilindrina’ como suya

‘Doña Florinda’ explicó que el conflicto se originó cuando intentaron renovar el registro de ‘La Chilindrina’ y descubrieron que ya se había realizado.

“Cuando la abogada fue a renovar todo es cuando le entregan la investigación, se entera de todo eso. Y nos dijo: ‘No puedo ir a registrar... ya está registrado’. No podíamos creerlo”, declaró.

Y añadió que “el personaje era de Roberto”, acusando a María Antonieta de aprovecharse del vencimiento de la licencia para registrar a ‘La Chilindrina’ a su nombre.

Meza subrayó que la apropiación del personaje no fue un accidente administrativo, sino un acto premeditado. Según su testimonio, De las Nieves habría sobornado a un funcionario para obtener la titularidad del personaje una vez vencido el contrato original, lo que, en palabras de Meza, constituye un acto ilegal que nunca podría aceptar como legítimo.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal, y la verdad es que ella robó un personaje”, sentenció.

Florinda también echó por tierra que María Antonieta haya sumado significativamente a la creación del personaje: “Las colas y un suéter no hacen un personaje. Prueba de ello es que nunca más hizo nada bueno como ‘La Chilindrina’… Siendo tan buena actriz, pudo haber hecho cualquier otro papel. ¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?”

La comediante no se detuvo y arrasó en contra de sus excompañeros de ‘El Chavo del Ocho’ a quienes llamó “donadies”.

Finalmente, insistió en que le único genio fue Gómez Bolaños, pues consiguió que sus personajes alcanzaran notoriedad, y recordó que la serie continuó con éxito incluso después de la salida de Villagrán en 1979.

Florinda Meza María Antonieta De Las Nieves roberto gómez bolaños
Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
