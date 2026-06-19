Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, está embarazada a los 43 años de su TERCER HIJO

“Puedo vernos buscando uno más”.

La actriz Anne Hathaway, protagonista de ‘El diablo viste a la moda’, dio a conocer que está embarazada de su tercer hijo, a los 43 años. A través de sus redes sociales confirmó que junto a su esposo, Adam Shulman, recibirán a su bebé junto a sus otros dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

La estrella de Hollywood decidió compartir que su familia crece con un video en el que muestra su vientre al ritmo de la canción ‘Baby I’m Yours’ (‘Bebé, soy tuya’), de Barbara Lewis.

Hathaway, de 43 años, vive un momento de intenso trabajo, pues hace poco tiempo se estrenaron sus cintas ‘El diablo viste a la moda 2’ y ‘Mother Mary’. Además, próximamente llegarán a la pantalla ‘La Odisea’, ’The End of Oak Street’ y ‘Verity’.

Poco antes de su publicación, Anne había sido captada durante sus vacaciones familiares en la Riviera Francesa. Las imágenes revelaban su embarazo mientras disfrutaba en la playa.

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En tanto, se sabe que la maternidad es una faceta que no ha sido fácil para la actriz, pues previamente reveló que tuvo que luchar con temas de fertilidad. Y es que fue en 2024, cuando relató que sufrió un aborto espontáneo en 2015, un año antes de que naciera su primer hijo.

La pérdida de su bebé coincidió con su participación en la obra de teatro ‘Grounded’, en la que su personaje estaba embarazada.

“La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche”, relató. Al inicio, fingió que estaba bien; pero luego tuvo que admitir la verdad a sus amigos cuando la fueron a visitar en backstage.

“Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”, reflexionó.

Luego, en 2019, mientras anunciaba la próxima llegada de su segundo bebé, dijo: “Para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”.

En 2022, la ganadora del Óscar admitió que deseaba tener un tercer hijo. “Puedo vernos buscando uno más. Hay una tendencia a representar en pantalla el proceso del embarazo o el tener hijos bajo una sola perspectiva, como si todo fuera positivo. Desde mi propia experiencia, es mucho más complicado que eso”, expresó.

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Debido a su apretada agenda reciente, Anne Hathaway mencionó el apoyo que recibe de su esposo. Adam Shulman, de 45 años, también es actor y productor, por lo que empatiza con las oportunidades que han llegado a la puerta de su cónyuge.

“Él me apoya completamente. Este año en particular ha sido inusual. Ambos sabemos que quizá nunca vuelva a pasar algo así”, comentó a PEOPLE. “Tengo tanta suerte de que él sea la pareja con la que paso mi vida. Si no lo sabía antes de este último año, creo que ahora realmente lo sé porque con absolutamente todo él simplemente... está en todo. Mantiene el control de la situación”, indicó.

Anne Hathaway y Adam Shulman se casaron en 2012 y se convirtieron en padres por primera vez en 2016 con el nacimiento de Jonathan.