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Hollywood

Querida cantante revela que fue diagnosticada con Parkinson y cáncer; escribe DESGARRADORA CARTA

En medio de su lucha contra el Parkinson le detectaron un tipo de cáncer en la piel.

Julio 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La cantante Carly Simon escribió una desgarradora carta para contar lo que ha enfrentando.

Getty Images

“Es como si la parte del cerebro que te invita a participar de la vida se hubiera perdido”.

La cantante Carly Simon ha compartido detalles de lo que ha sido su lucha contra dos serias condiciones de salud. Y es que la intérprete de ‘You’re So Vain’, de 83 años, reveló que tiene la enfermedad de Parkinson.

A través del mismo mensaje, la estrella también anunció que se había sometido a una cirugía por carcinoma de células basales, un tipo de cáncer en la piel.

“Muchas personas me han escrito, amablemente preguntando sobre mi relativo silencio, preguntando cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson.

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“Me ha llevado tiempo entender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería decir al respecto públicamente. El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no puedo comenzar el día en absoluto. En otros, me da un poco más de espacio para moverme, pensar, trabajar y sentirme como yo misma.

“Los problemas comenzaron con artritis en ambas rodillas y una cadera. Eventualmente, tuve que reemplazar las tres articulaciones. Después de tres cirugías de reemplazo, asumí que mi dificultad para caminar era simplemente una desafortunada y bastante irónica parte del proceso de recuperación.

“Pero mi movilidad continuó empeorando. Tenía problemas para levantarme de sillas y sofás sin que alguien me ofreciera un brazo. Los muebles se convirtieron en mi enemigo. Una vez sentada, podía sentir como si hubiera sido tragada por la silla y podría permanecer allí permanentemente, como una invitada que se ha quedado mucho más de lo bienvenido.

“Eventualmente, hubo períodos en los que no podía caminar sin ayuda. Mi familia y yo sabíamos que algo más estaba sucediendo. Después de una evaluación exhaustiva me diagnosticaron Parkinson.

“Comencé el tratamiento, incluyendo tomar medicamentos para ayudar con la rigidez y otros síntomas. No hay un horario ordenado o predecible para la enfermedad. No consulta mi calendario antes de decidir qué tipo de día voy a tener.

“El Parkinson generalmente se asocia con el movimiento, temblores y equilibrio, pero puede afectar mucho más que el cuerpo. Puede traer ansiedad, depresión, agotamiento y apatía. La apatía es particularmente extraña. Puedes encontrarte allí tumbada como una estrella de mar secándose al sol, con los brazos apuntando en todas direcciones, mientras nada dentro te dice que te levantes, leas, veas, escribas, cantes, llames a alguien o hagas algo en absoluto.

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“Eso ha sido una de las cosas más difíciles de explicar. No es simplemente tristeza o pereza. Es como si la parte del cerebro que envía invitaciones para participar en la vida hubiera extraviado temporalmente la lista de invitados”.

cáncer de piel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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