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Reaparece Isabel Madow con 22 kilos menos y ARREMETE contra quienes la llamaron “gorda”

La modelo pidió no criticar cuerpos ajenos, pues es incierto lo que hay detrás.

Agosto 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Isabel Madow reapareció con nueva figura tras perder 22 kilos.

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“Me dolía el cuerpo, me dolía la cadera, me dio anemia, todo me pasó. Me costó dos años, de bullying y de muchas cosas”.

Isabel Madow reapareció en un evento público junto a la agrupación musical a la que pertenece, llamada ‘Bandoleras’, y compartió que logró perder 22 kilos. La intérprete aprovechó las cámaras para lanzar un mensaje a quienes la criticaron por su peso.

Madow expresó ante la periodista Berenice Ortiz que las críticas nunca le afectaron, pues su prioridad siempre fue recuperar su bienestar.

En la conversación, Isabel contó que ahora pesa 62 kilos después de haber alcanzado 84.

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“Veintidós kilos menos, ahí para que me sigan diciendo gorda”, dijo la también conductora. Al tiempo, explicó que el cambio físico se debió a un tratamiento hormonal y a una mejor alimentación tras ser diagnosticada con un problema de salud.

También dijo que el proceso para perder peso le tomó dos años.

“Me arreglaron los estrógenos, las hormonas, fue un problema de salud”. También mencionó que durante este periodo sufrió bullying y críticas por su imagen, pero enfatizó que lo más relevante fue recuperar su salud: “No tanto por lo delgada, sino porque recuperé mi salud”.

Isabel relató que antes de bajar de peso padeció dolores corporales, cadera, anemia y otros síntomas provocados por el desbalance hormonal.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cadera, me dio anemia, todo me pasó. Me costó dos años, de bullying y de muchas cosas, pero ya, bendito Dios, ya tengo mi peso sesenta y dos ahorita”, declaró.

La exsecretaria del programa ‘El Mañanero’, de ‘Brozo’, hizo énfasis en que las críticas a los cuerpos ajenos son muy comunes e injustas, por ello advirtió:

“Chicas, no me critiquen, porque todas las que me criticaron algún día van a tener mi edad y van a pasar por ahí y a ver cómo les va”, afirmó.

Al tiempo, invitó a quienes enfrentan situaciones similares a priorizar la salud y buscar ayuda médica: “No escuchen las críticas, vayan con un médico, échenle ganas, hagan ejercicio, quítense carbohidratos y azúcar en general, fritos, coman sano y todo regresa, sí se puede”.

La presentadora aseguró que su principal motivación fue su hijo. “Yo veo a mi hijo y la verdad es que vale todo la pena. Tengo cincuenta y obviamente es un proceso hormonal que todos vamos a pasar por ahí”, compartió.

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Finalmente, insistió en que las críticas no le afectan y que prefiere enfocarse en su familia y trabajo: “Tengo muchas cosas más que preocuparme porque me digan gorda, ¿me entiendes? Tengo un hijo por quien luchar, soy una mami muy luchona, muy trabajadora”, concluyó.

Isabel Madow Sobrepeso
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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