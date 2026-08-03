Fede Vigevani: El hombre hombre que rompió las reglas

Primero fueron millones de reproducciones. Después, teatros repletos, el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México.

Ahora, el nuevo escenario en la carrera de Fede Vigevani tiene puertas cerradas, decenas de cámaras y un país entero pendiente de cada uno de sus movimientos.

El creador de contenido uruguayo llegó a la cuarta temporada de La casa de los famosos México para asumir una misión inédita: convertirse en el infiltrado y cómplice de la producción dentro del reality más exitoso de los últimos años.

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Este reto no sólo lo coloca frente a un público distinto, sino que confirma que el hombre del momento ya trascendió el universo digital para convertirse en una de las figuras más mediáticas del entretenimiento en español.

Su incorporación también representa el encuentro entre dos mundos que parecían caminar por separado: la televisión abierta y el universo digital. Con apenas 31 años, el uruguayo nacido en Montevideo el 1 de octubre de 1994, se ha convertido en el creador de contenido hispanohablante con mayor alcance en YouTube, donde supera los 75 millones de suscriptores, además de reunir millones más entre Instagram, TikTok y otras plataformas. Tan sólo al ingresar al reality acumulaba alrededor de 12.2 millones de seguidores en Instagram.

Un fenómeno en Latinoamérica

Más allá de las cifras, Fede repre senta un fenómeno pocas veces visto en Latinoamérica. Sus videos de retos, aventuras, misterio, humor y desafíos familiares son vistos diariamente por millones de niños, adolescentes y familias completas, quienes han hecho de él una de las figuras digitales más influyentes del continente. Su capacidad para conectar con distintas generaciones explica por qué cada nuevo proyecto suyo se convierte en tendencia en cuestión de minutos.

Su popularidad también se refleja fuera de las pantallas.

Sus espectáculos en vivo han agotado localidades en distintos estados del país y escribieron una página especial cuando consiguió llenar el Auditorio Nacional en múltiples ocasiones, además de presentarse en la Arena Ciudad de México frente a miles de personas. Esa cercanía con el público es una de las claves que explica el fenómeno Vigevani.

Sin embargo, entrar a La casa de los famosos México implicó una preparación muy distinta a cualquier gira o grabación.

“La verdad estoy muy contento, muy feliz de este nuevo proyecto, tuve que grabar más videos, dejar pregrabados algunos antes de entrar a La casa, me tocó ir a la plaza comercial a comprarme ropa porque no podía entrar con prendas que tuvieran marcas, letras o logos que se vean como publicidad, entonces sí me tocó trabajar bastante antes del encierro”, contó a TVyNovelas.

Detrás de esa organización existe una empresa perfectamente estructurada. Mientras él permanece aislado, alrededor de 25 personas continúan trabajando para mantener activos sus distintos proyectos digitales, coordinar publicaciones y preparar los lanzamientos que ya estaban planeados antes de ingresar al reality. Entre ellos destaca una nueva apuesta empresarial: una línea de dulces de sabores frutales que ya comenzó a aparecer dentro de la propia casa, donde incluso los habitantes han podido probarlos.

Aunque muchos lo identifican con el ritmo acelerado de sus videos, asegura que su personalidad cotidiana es muy distinta.

“Cuando prendo la cámara soy un poco más hiperactivo, pero soy una persona bastante tranquila, no me gustan las peleas, siempre intento que todo el mundo esté contento, me gusta mucho juntarme con mis amigos, charlar de la vida, de todo”.

Apasionado del terror

Ese carácter conciliador será una de sus principales herramientas dentro de un formato donde las diferencias suelen aparecer desde los primeros días de convivencia. Fede apuesta por construir relaciones antes que conflictos, una postura que podría sorprender a quienes sólo conocen su faceta más explosiva frente a la cámara.

Pero detrás del creador de contenido también existe un apasionado del misterio. De hecho, considera que el programa será la oportunidad ideal para mostrar una faceta poco conocida de su personalidad.

“Soy un hombre al que le gusta el terror y tiene muchas experiencias paranormales que contar dentro de La casa”.

Su historia en internet comenzó hace más de una década y ha evolucionado constantemente.

“Empecé en 2014 haciendo bromas en la calle, un contenido que ya no hago. En 2015 viajé a Argentina a grabar videos, luego en 2016 me mudé a México, comencé a hacer blogs diarios, hice contenido con amigos, en la pandemia arranqué mi canal solo y me fue muy bien”.

Una marca que trasciende

Ese crecimiento también estuvo acompañado por momentos que modificaron para siempre su visión profesional.

“Sí, hay muchos momentos. El primero cuando empecé a hacer YouTube… En esos tiempos yo tenía mis ídolos que quería conocer y bueno, pude acercarme a uno de ellos, de hecho, hasta colaboramos, se trata de Mr Beast, que él la verdad me cambió mucho la mentalidad. También me cambió la vida el hecho de hacer shows con mi equipo; nos hemos presentado 11 veces en el Auditorio Nacional y tres veces en la Arena Ciudad de México, y esos momentos siempre me llenan el alma porque es poder conocer al público que me sigue en redes sociales, y verlos en persona”.

Lo que comenzó con una cámara, creatividad y muchas horas de trabajo terminó convirtiéndose en una auténtica industria del entretenimiento. Hoy, el uruguayo ya no sólo es un YouTuber exitoso: es una marca, un empresario y uno de los rostros más influyentes del entretenimiento digital en habla hispana.

Su llegada al reality más visto de México confirma que la frontera entre las plataformas y la televisión prácticamente ha desaparecido, y que las nuevas generaciones también tienen a sus propias grandes estrellas.

El éxito, sin embargo, nunca llegó de la noche a la mañana. Detrás de cada video hay años de constancia, reinvención y la capacidad de entender cómo evoluciona el entretenimiento. Mientras muchos creadores desaparecieron con el paso del tiempo, Fede supo transformar su contenido para mantenerse vigente y conquistar nuevas generaciones.

En esa evolución hubo sueños que parecían imposibles. Uno de ellos era llenar los recintos más importantes del país, una meta que terminó superando todas sus expectativas.

“La verdad es que sí, llenar un Auditorio Nacional sí lo veía muy imposible. Yo empecé a hacer shows en 2016, lo hacía en discotecas así chiquitas, luego en teatros, pero sí, la verdad que cuando anunciamos el primer Auditorio me daba un poco de miedo que no se llenara, pero nada, se llenó en muy poco tiempo y hasta hicimos el récord del Auditorio en un día, hicimos tres el año pasado para el Día del Niño, eso fue una locura”.

Los amigos: su recarga

Lejos de conformarse con el éxito digital, el uruguayo entendió que el contacto cara a cara con sus seguidores era indispensable.

Por eso convirtió cada gira en una experiencia donde las familias completas podían convivir con él, una fórmula que fortaleció todavía más el vínculo con una audiencia que ha crecido prácticamente a su lado.

Su impacto entre niños y adolescentes es uno de los fenómenos más interesantes de la industria del entretenimiento actual.

En una época donde las figuras de internet aparecen y desaparecen con rapidez, Fede ha logrado permanecer durante más de una década entre los favoritos del público juvenil. Sus videos acumulan miles de millones de reproducciones y cada lanzamiento provoca largas filas de seguidores deseosos de conocerlo. Para muchos pequeños, representa el equivalente moderno de las grandes estrellas infantiles de otras generaciones.

Ahora, ese mismo público observa cómo su ídolo enfrenta un desafío completamente distinto. Sin ediciones, sin cortes y sin la posibilidad de repetir una escena, La casa de los famosos México lo obliga a mostrarse tal como es durante las 24 horas del día.

Ese quizá sea el mayor reto para alguien acostumbrado a controlar cada detalle de sus producciones.

Aunque reconoce que la fama también implica sacrificios, prefiere quedarse con el lado positivo de la historia.

“Yo siempre veo todo muy positivo. Pero el hecho de que se haya filtrado la dirección de mi casa fue como lo peor, entre comillas, pero al final nunca me ha pasado nada así muy negativo. De hecho, hay muchas cosas positivas de ser creador de contenido y de que muchas personas me puedan conocer”.

Defensor de los influencers

Su manera de enfrentar las adversidades refleja una filosofía de vida basada en el optimismo.

“Cuando tengo un mal día me gusta ver amigos, estar con gente querida, me gusta salir un poco de mi casa porque a veces estar tanto tiempo encerrado solo me desespera un poco, pero si estoy con amigos me encanta. Me gusta ir a cafeterías, comer... me gusta mucho la CDMX, me encanta salir y manejar. Me desestresa un poco”.

El respaldo de su familia también ha sido fundamental en cada decisión importante de su carrera.

“Mis padres me respaldan con todas las decisiones que tomo, mientras sean buenas, y la verdad están muy emocionados de poder verme en La casa de los famosos México porque es algo nuevo, nunca hice algo así en mi vida”.

Aunque actualmente vive solo, reconoce que siempre ha disfrutado compartir espacios con otras personas, una característica que podría favorecerlo durante la convivencia.

“Siempre había vivido rodeado de personas, entonces sí me gusta compartir con gente, aunque hay unas que no conozco en el reality”.

En los primeros días dentro de la casa quedó claro que su estrategia no pasa por generar enfrentamientos innecesarios.

Más bien busca integrarse al grupo, escuchar y construir relaciones antes de emitir juicios. Esa personalidad relajada podría convertirse en una ventaja conforme avance el juego. Él mismo se define de una forma muy sencilla.

“Me considero un buen compañero, relajado, aunque a veces un poco enojón”.

La presencia de varios influencers en esta edición también abrió el debate entre quienes consideran que el reality debería apostar únicamente por figuras tradicionales de la televisión. Fede, lejos de entrar en polémicas, responde con serenidad.