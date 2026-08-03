Arantza Ruiz en LCDLF reveló que su matrimonio se sostenía POR EL ANIME y los videojuegos

“De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos ‘Fortnite’ todo el día y veíamos anime todo el día”.

La actriz Arantza Ruiz abrió su corazón en ‘La Casa De Los Famosos México’ y contó por qué se divorció de Sebastián Fouilloux, con quien estuvo casada durante tres años. La pareja contrajo nupcias luego de dos meses de haberse conocido.

La hija del histrión Alejandro Ruiz, relató que tras su separación pasaron muchas cosas buenas y que todo fluyó mejor cuando se divorció, principalmente porque su papá le obsequió un departamento. Este hecho provocó risas entre sus compañeros del reality que escuchaban su historia en la cocina de la casa.

Arantza narró también que conoció a su exesposo a inicios de 2022 por un primo de Sebastián, quien es director del programa ‘Como dice el dicho’.

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Sebastián Fouilloux es conocido por su trabajo en ‘La Madrastra’ (2022), ‘Médicos línea de vida’ (2019) y ‘El Ángel de Aurora’ (2024).

¿Por qué se acabó la relación de Arantza y Sebastián?

La joven actriz indicó que su expareja “era muy otaku”, así como ella, sin embargo, admitió que entre ellos sólo había eso en común, es decir, jugar videojuegos los mantenía unidos.

“De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos ‘Fortnite’ todo el día y veíamos anime todo el día. Pero pues era como de, o sea, la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar”, explicó.

El choque de personalidades afectó el vínculo, mismo que duró casi tres años.

“Él era como muy recto, las cosas son de esta manera, tacatá. Y pues yo soy un desmadre, o sea, no soy desmadrosa, o sea, digo, ya me conocieron, soy bastante tranquila, pero mi manera de vivir, de pensar y como que mi cabeza vive en el desmadre, y ahí era donde chocábamos”.

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La actriz detalló que en cuanto se separó de su ex entró a trabajar a una telenovela, sus amigos regresaron y los proyectos siguieron.