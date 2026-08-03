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Arantza Ruiz en LCDLF reveló que su matrimonio se sostenía POR EL ANIME y los videojuegos

Además de que se casaron dos meses después de conocerse, por su divorcio el padre de la actriz le dio tremendo regalo.

Agosto 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Arantza Ruiz y su exmarido Sebastián Fouilloux.

Getty Images

“De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos ‘Fortnite’ todo el día y veíamos anime todo el día”.

La actriz Arantza Ruiz abrió su corazón en ‘La Casa De Los Famosos México’ y contó por qué se divorció de Sebastián Fouilloux, con quien estuvo casada durante tres años. La pareja contrajo nupcias luego de dos meses de haberse conocido.

La hija del histrión Alejandro Ruiz, relató que tras su separación pasaron muchas cosas buenas y que todo fluyó mejor cuando se divorció, principalmente porque su papá le obsequió un departamento. Este hecho provocó risas entre sus compañeros del reality que escuchaban su historia en la cocina de la casa.

Arantza narró también que conoció a su exesposo a inicios de 2022 por un primo de Sebastián, quien es director del programa ‘Como dice el dicho’.

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Sebastián Fouilloux es conocido por su trabajo en ‘La Madrastra’ (2022), ‘Médicos línea de vida’ (2019) y ‘El Ángel de Aurora’ (2024).

¿Por qué se acabó la relación de Arantza y Sebastián?

La joven actriz indicó que su expareja “era muy otaku”, así como ella, sin embargo, admitió que entre ellos sólo había eso en común, es decir, jugar videojuegos los mantenía unidos.

“De hecho, las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos ‘Fortnite’ todo el día y veíamos anime todo el día. Pero pues era como de, o sea, la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar”, explicó.

El choque de personalidades afectó el vínculo, mismo que duró casi tres años.

“Él era como muy recto, las cosas son de esta manera, tacatá. Y pues yo soy un desmadre, o sea, no soy desmadrosa, o sea, digo, ya me conocieron, soy bastante tranquila, pero mi manera de vivir, de pensar y como que mi cabeza vive en el desmadre, y ahí era donde chocábamos”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La actriz detalló que en cuanto se separó de su ex entró a trabajar a una telenovela, sus amigos regresaron y los proyectos siguieron.

“En cuanto me divorcié, todo lo que estaba trabado y atorado, taca taca... hacer ‘billullo’ del aire”.

Arantza Ruiz La casa de los famosos 4 divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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