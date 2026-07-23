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Hollywood

Ya son cuatro los hijos de Brad Pitt que logran QUITARSE SU APELLIDO por “acontecimientos dolorosos”

La menor de la familia se suma a sus hermanos para romper lo último que los unía a su padre.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cuatro de los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie ya lograron quitarse el apellido del actor.

Getty Images

“No tienes consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia”.

La ruptura entre el afamado actor Brad Pitt y sus hijos suma otro capítulo. Y es que Vivienne Jolie-Pitt presentó una solicitud ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para cambiar legalmente su apellido y poderse llamar Vivienne Marcheline Jolie.

La menor de la familia expresó que su petición ocurre “por motivos personales”.

Con este movimiento, a sus 18 años, Vivienne continua con el camino iniciado por sus hermanos Maddox, Zahara y Shiloh, este último alegó que buscaba quitarse el apellido por “acontecimientos dolorosos”.

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Personas cercanas a Brad afirman que hay una “alineación parental total y completa” y acusan a Angelina de utilizar a sus hijos como un arma. En tanto, los cercanos a Jolie afirman que el distanciamiento responde al daño sufrido tras el tenso incidente en un avión privado en 2016 que desembocó en el divorcio de la pareja.

Shiloh, que actualmente tiene 20 años, eliminó legalmente el apellido de su padre tras cumplir 18 años en 2024. Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, también presentaron peticiones similares a principios del 2026.

De los seis hijos de la pareja, cuatro han buscado terminar con lo último que los unía al planetario actor.

Cabe recordar que Pax, quien fue adoptado por Jolie en 2007, cuando tenía tres años, y que Pitt lo reconoció en 2008, acaparó los titulares después de que se filtrara una supuesta felicitación por el Día del Padre en 2020.

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"¡¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial!! Una y otra vez demuestras que eres una persona terrible y despreciable. No tienes consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que le has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo”, escribió.

Y remató tajante: “Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que, feliz día del padre, jodid*mente horrible ser humano”, finalizó.

Brad Pitt Angelina Jolie
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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