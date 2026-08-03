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Victoria Ruffo sobre la separación de José Eduardo: “NUNCA me he llevado bien con mi nuera”

La actriz reaccionó a los rumores de que su hijo está separado de su pareja y madre de su hija.

Agosto 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Victoria Ruffo se pronunció sobre la supuesta separación de su hijo José Eduardo.

YouTube/Instagram

“Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, ¿no?”.

La actriz Victoria Ruffo reaccionó a los rumores sobre la supuesta separación de su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Y es que desde hace unos días se dice que la pareja vive un distanciamiento, pues la joven borró todas sus fotos juntos en las redes sociales.

El hijo de Eugenio Derbez mantiene las imágenes con Dalay y su pequeña hija Tessa, e incluso ambos continúan siguiéndose, pero la decisión de Paola fue suficiente para que se multiplicaran los comentarios sobre una posible separación.

Ante lo que vive la pareja, Ruffo fue cuestionada y de inmediato externó que no suele intervenir en la vida de su hijo.

TE RECOMENDAMOS: ¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay están SEPARADOS? Reportan la supuesta ruptura de la pareja

“Mira, yo también he oído esas noticias, pero les voy a decir una cosa. Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, expresó. Cuando un reportero le preguntó si había decidido hablar con él sobre el tema, respondió entre risas: “No, a mí no me gusta meterme en lo que no me importa”.

Luego, agregó que siempre ha procurado orientar a José Eduardo, aunque respeta sus decisiones.

“Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, padre, marido, hermano. Entonces, trae unas raíces y una formación que espero que así sea, ¿no? Pero ni le pregunto, ya es un señor mi hijo”, mencionó.

La primera en hablar de la supuesta separación de José Eduardo y Paola fue la creadora de contenido ‘Chamonic3’. Luego, el comunicador Pablo Chagra informó que Derbez se encuentra temporalmente al cuidado de su hija, quien nació en junio de 2024, mientras Dalay esta de vacaciones.

Hasta ahora, ni el actor ni su pareja han confirmado una separación. La pareja inició su relación en 2019 y la hizo pública a finales de 2020. Desde entonces compartieron parte de su vida en redes sociales, aunque en febrero de 2026 ella decidió dejar de mostrar a su hija debido a las críticas y comentarios negativos que recibía.

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Durante el mismo encuentro con la prensa, Victoria Ruffo también habló con humor sobre la relación con sus nueras. “Pues mira, yo nunca me he llevado bien con mis nueras”, comentó entre risas, para después aclarar: “Me llevo bien en lo que se puede, en lo que se lleva uno, ¿no? Digo, tampoco es de cacerolazos”.

Victoria Ruffo Paola Dalay josé eduardo derbez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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