Esteban Macías llegó con tacones rojos a evento con Meryl Streep; ¡Su novia le eligió el look!

Este lunes 30 de marzo se realizó la premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2" en México, con la presencia de Anne Hathaway y Meryl Streep.

Al evento llegaron muchas celebridades. Ocurrió en el Museo Anahuacalli en Coyoacán, CDMX, bajo la conducción de Martha Debayle. La gran mayoría fue con sus mejores atuendos y algunos brillaron más que otros.

Mención aparte se llevó Esteban Macías, quien desde hace meses ha sorprendido por los looks que prefiere para vestir. Y es que, sin una masculinidad frágil, lo mismo opta por pintarse las uñas que por usar ropa de mujer.

Bajo esa premisa, su novia Daniela Gómez decidió ayudarlo con el look del evento donde Esteban estuvo a metros de Anne Hathaway y Meryl Streep, y los protagonistas fueron los tacones rojos.

De hecho, la novia de Esteban Macías le comentó:

“Es que eres lo máximo, mi amor. Estilazo, talentazo, todo! Te amo”.

El resto del look fue en tonos oscuros, que combinaban con el delineado de sus hijos.

👀 Así llegó ESTEBAN MACÍAS a la conferencia con MERYL STREEP Y ANNE HATHAWAY 👠👠



Maquillade, con uñas pintadas, tacones rojos , aretes y una trenza en el evento de la película EL DIABLO SE VISTE A LA MODA pic.twitter.com/jgl7vgD0aC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 31, 2026

Mira qué otros famosos asistieron: