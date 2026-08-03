Yahir habla con dolor del Alzhéimer que padece su mamá: “YA NO SE ACUERDA que canto”

“Me parte el alma”.

Durante una conversación con ‘Ese Pérez’ al interior de ‘La Casa De Los Famosos’, Yahir reveló que su mamá sufre Alzhéimer. Con dolor reconoció lo difícil que ha sido observar cómo la enfermedad ha afectado progresivamente la memoria de su madre.

En medio de la charla, el cantante explicó que ella ya no recuerda que él se dedica a cantar y en ocasiones tampoco puede decir su nombre. Aunque la señora sabe que es su hijo y se alegra cuando la visita, tan sólo un día después puede olvidarse de todo.

“Mi jefa tiene Alzhéimer, ya no se acuerda que canto”, expresó. Más adelante, al ser cuestionado sobre lo que representa para él esta situación, respondió: “Me parte el alma”.

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Yahir contó que tanto él como sus hermanos comenzaron a notar los cambios cuando su madre olvidaba nombres. Y con el paso del tiempo, las dificultades se hicieron más frecuentes y la familia buscó ayuda para saber qué pasaba.

El cantante también contó que la enfermedad estuvo acompañada por episodios de depresión, lo que hizo más complicado que ella aceptara tomar terapia.

Antes del diagnóstico, la madre de Yahir trabajaba, pero dejó de hacerlo al enfrentar situaciones que la ponían en riesgo. También en casa ocurrieron eventos por los que decidieron que no podía quedarse sola.

“Mi mamá no puede ahorita estar solita, sola”, explicó Yahir al describir el nivel de cuidado que necesita.

“Tenía un chingo de ganas de verte, no te había visto”, le dijo su mamá, cuando un día antes habían estado juntos y habían salido a desayunar.

Aseguró que en ocasiones encendía la estufa y después olvidaba que estaba prendida. La familia llegó a encontrar sartenes quemados.A pesar del deterioro de su memoria, Yahir indica que su mamá mantiene una reacción afectuosa cuando él llega a su casa. Se emociona, lo abraza y aunque en ocasiones no recuerda su nombre ni conserva el recuerdo que actividades recientes.NO TE VAYAS SIN LEER:

Finalmente, Yahir destacó que su familia se mantiene unida para cuidarla y que además que acompañarla le procuran actividades que le permiten convivir.