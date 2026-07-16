Ariana Grande VOLVIÓ CON SU EX tras haberlo dejado hace 11 años: “encontramos nuestro camino de regreso”

“Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos nuestro camino de regreso”.

Fue en 2019, cuando la cantante Ariana Grande publicó su tema ‘Thank U, Next’, en el que abordaba sus relaciones pasadas y donde nombró a Ricky Álvarez, con el que ahora se reconcilió tras 11 años de su ruptura.

Grande retomó su relación con Ricky, aunque “no tiene prisa por volver a comprometerse por completo”, según el sitio de noticias Page Six. Y añadió que “tiene mucho entre manos en estos momentos y sigue teniendo una agenda de gira muy apretada, así que están tomándose las cosas con calma, paso a paso”.

De acuerdo al medio estadounidense, “Ricky ha seguido muy unido a la familia de Ariana durante todos estos años, algo que ella valora enormemente. Además, se ha esforzado por estar presente y apoyarla durante la gira, un gesto que no ha pasado desapercibido para ella”.

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En medio de su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’, con la que recorrerá Estados Unidos a lo largo del verano y con una última parada en Londres, Ariana decidió cambiar una de las frases de su canción ‘Thank U, Next’.

En la letra original, Grande dice de Álvarez: “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora las escucho y me río”. Sin embargo, en Nueva York, Ariana decidió cambiar la frase, confirmando que se ha dado una segunda oportunidad con Ricky: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos nuestro camino de regreso”.

La historia de Amor de Ariana y Ricky

La intérprete y el bailarín se conocieron en 2015 en otra gira de la estrella, ‘The Honeymoon Tour’, en la que Álvarez formaba parte de su cuerpo de baile. Luego comenzaron un romance que duró tan sólo un año, sin embargo, mantuvieron un vínculo personal y profesional hasta ahora.

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Los primeros rumores del retorno de la pareja iniciaron en junio pasado cuando la revista People confirmó que Ariana había pasado su cumpleaños con el bailarín. También habrían pasado juntos el 4 de julio y se les vio comprando juntos en una tienda.