Muere querido periodista de espectáculos y excolaborador de ‘Despierta América’

“Me sorprende tu partida y a la vez, una vez más, me recuerda que la vida es un ratico y que debemos, como tú, dejar huellas bonitas”.

A través de las redes sociales oficiales del programa ‘Despierta América’ se dio a conocer el fallecimiento de quien fuera integrante de la emisión.

“Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz”, escribieron este 3 de agosto.

Durante más de dos décadas De los Santos colaboró en programas como ‘Escándalo TV’, ‘la Tijera’ y ‘La Tómbola’.

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La noticia provocó una ola de mensajes entre sus compañeros, conductores y figuras del entretenimiento que coincidieron en recordar su profesionalismo y calidad humana.

Por su parte, la productora ejecutiva de la emisión, Luz María Doria, escribió en sus redes sociales: “Te quedas en mi corazón, Ángel de los Santos. Gracias por tu buena vibra, tu fuerza para trabajar. Gracias por dejarnos ver tu alma bonita”, expresó.

“Gracias por enseñarnos, todos los días, lo que es ser un buen ser humano. Me sorprende tu partida y a la vez, una vez más, me recuerda que la vida es un ratico y que debemos, como tú, dejar huellas bonitas. Estoy segura que ya, lleno de luz, vives en el cielo”, concluyó.

En tanto, Magaly Ortíz, reportera de ‘Primer Impacto’, también despidió al comunicador: “Tantos años compartiendo juntos, mi querido compadre Angelito”.

“Hoy se nos adelantó en el camino y ya está en la presencia de Dios. Lo vamos a extrañar, pero vivirá por siempre en nuestros corazones… Gracias por ser un buen compañero y amigo. ¡Gracias por las complicidades y por la fidelidad de siempre! Besos hasta el cielo”, agregó.

¿Qué de murió Ángel De los santos?

Hasta ahora no se ha dado a conocer oficialmente la causa de su muerte, sin embargo se sabe que el periodista llevaba años dándole batalla a problemas renales y recibía diálisis.

En 20217, Ángel explicó que se preparaba para iniciar el proceso con el que buscaría recibir un trasplante de riñón.

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El periodista Javier Ceriani señaló que de los Santos habría fallecido mientras dormía en su domicilio. Según su versión, el hermano del reportero lo encontró cuando regresó del trabajo y solicitó ayuda a los servicios de emergencia, pero los paramédicos ya no lograron reanimarlo.

Descanse en paz.