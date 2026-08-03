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Gala Montes reprocha a ‘Maestro Shifu’ por “EXHIBIRLA” y él sugiere que estaba borracha: “ya no tomes tanto”

Adriano Zendejas explicó que en el evento en el que se encontraban, pidió permiso para grabar y que la propia Gala quería que la filmara.

Agosto 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gala Montes y ‘Maestro Shifu’ se pelean y él le pide que “ya no tome”.

TikTok

“Vi que Gala Montes me está tirando. Gala, qué rollo, tú eres mi amiga, no me tires”.

Tremendo lío se desató entre la actriz Gala Montes y el streamer Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, y es que ella le recriminó por haberla “exhibido”.

Y es que ambos acudieron a una fiesta en la que había diversas personalidades. Todo marchó con aparente normalidad hasta que Montes usó sus redes sociales para reprocharle al streamer por haber transmitido y grabado imágenes “sin su consentimiento”. Agregó que Adriano tiene un comportamiento distinto dentro y fuera de las cámaras.

También indicó que el actor buscaba colgarse de su imagen para generar contenido.

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@nubecita11111

#fyp #galamontes #maestroshifu #virall

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Por su parte, ‘Maestro Shifu’ le respondió a la también cantante argumentando que él asistió al evento y pidió permiso y autorizaciones para realizar sus transmisiones.

Rechazó haber actuado a espaldas de Gala y afirmó que durante todo el evento se mantuvo encuadrado y con el micrófono abierto. Y para desmentirla, mostró una conversación privada de Instagram.

En los mensajes, Gala lo saludaba amistosamente y le mencionaba haber visto sus clips en TikTok. En el debate también intervino ‘El Primo’, quien sugirió que la molestia de Montes podría responder a la viralidad que alcanzaron los clips de la fiesta.

@mrshifu.32

MENSAJE PARA GALA MONTES #parati #adrianozendejas32 #viralvideo #maestroshifu #fyp

♬ sonido original - Mr Shifu

Zendejas, también grabó un video para explicar lo que pasó. Inicialmente le pidió a la actriz que no hablara mal de él.

“Vi que Gala Montes me está tirando. Gala, qué rollo, tú eres mi amiga, no me tires”.

Luego, relató lo que pasó: “era un evento de influencers a los cuales les pedí permiso para stremear. Pedí permiso de llevar mi cámara, si no me hubieran dado permiso no hubiera ido como a todos los eventos a donde no me dan permiso no voy. Todo el mundo sabe que se va a stremear en la fiesta y la señorita, pues me tira. Yo la quiero mucho, Gala se me hace una morra bien exitosa, bien chambeadora, buena actriz, pero si no quieres ser grabada, pues me dices, pero hasta ella misma me jalaba para lugar a donde quería que estuviéramos, me imagino que porque estaba borracha, porque había tomado o consumido algo, no lo sé. Ahora el de la culpa soy yo y se enoja conmigo”.

Y casi para concluir su mensaje expresó: “Solamente decirle ‘Gala, perdóname si te hice algo malo, solamente lo único que hice fue hacer mi trabajo, grabar donde pedí permiso”.

La exhabitante de ‘La Casa De Los Famosos’ reviró con un comentario donde aseguró que, tras lo ocurrido entiende por qué su hermana, la actriz Samadhi Zendejas tendría distancia con él.

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Finalmente dijo: “Que no meta a mi hermana. No voy a entrar en polémicas. Gala, todo el amor de mi vida, todo el amor, todo el éxito… no hay que tomar tanto”, concluyó.

Adriano Zendejas Gala Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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