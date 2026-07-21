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Hollywood

¿Robbie Williams CONSUMIÓ COC4ÍN4 en la televisión en vivo? Video se hace viral

En pleno partido final del futbol, el músico ofrecía una entrevista cuando una sustancia blanca cayó al micrófono.

Julio 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Robbie Williams causó polémica tras consumir supuesta ‘cocaína’ en vivo.

Instagram

“Llegué a lugares muy, muy oscuros. La adicción te arrebata la capacidad de sentir. Por eso tanta gente muere a causa de la adicción”.

La superestrella Robbie Williams compartió en sus redes sociales un video en el que aclara qué ocurrió mientras ofrecía una entrevista que se volvió viral. Y es que el músico hablaba en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el domingo 12 de julio, cuando algo blanco cayó sobre el micrófono.

Robbie se percató de inmediato de la sustancia misteriosa mientras continuaba con la charla sobre el partido entre España y Argentina, por lo que la retiró.

Luego de que el clip se volviera tendencia, Robbie desmintió las especulaciones de que la sustancia blanca fuera cocaína. “Sólo quiero disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer; fue realmente poco profesional”, expresó.

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Al tiempo se rió y sacó la lengua para mostrar dos caramelos de menta, y añadió: “Y la gente se preocupó por mí, pero está bien porque tenía varias más”. Robbie subtituló el video escribiendo: “Acabo de despertar y me siento... Menta x”.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales. “Cuando se me cae un pegote de cocaína de la cara, siempre me lo pego también en la frente para no olvidarlo y poder consumirlo de nuevo después”. Otro comentó: “Robbie Williams jugando con demasiada cocaína”.

En tanto, se sabe que el músico está limpio luego de hablar abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y las sustancias. En el pasado ha dado cuenta de su paso por rehabilitación, misma que contabilizó varias recaídas. La más reciente ocurrió en 2007, cuando recibió tratamiento por su adicción a los medicamentos recetados.

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En su libro, ‘Reveal’, publicado en 2017, Robbie explicó: “Llegué a lugares muy, muy oscuros. La adicción te arrebata la capacidad de sentir. Por eso tanta gente muere a causa de la adicción”.

Robbie Williams Cocaína
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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