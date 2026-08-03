28 secretos de “Hoy": el matutino más visto de México festeja un aniversario muy especial

Cada mañana, millones de mexicanos han compartido con Hoy una parte de su rutina. Entre noticias, espectáculos, entrevistas, música y entretenimiento, el programa se ha mantenido como uno de los espacios más reconocidos de la televisión mexicana durante casi tres décadas.

Este lunes 3 de agosto, el matutino celebró 28 años al aire con una emisión especial que recordó algunos de los momentos más importantes de su historia y reconoció a quienes han sido parte de este proyecto, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Pero la historia de Hoy no sólo está en lo que el público ve cada mañana.

Detrás de cada transmisión existe un gran equipo que trabaja desde horas antes para preparar contenidos, ajustar la escaleta, coordinar a conductores y colaboradores, y lograr que todo salga al aire.

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En TVyNovelas revelamos 28 razones para celebrar a Hoy y descubrimos los secretos que pocas veces se conocen del programa: quiénes llegan primero al foro, cómo se organiza una jornada de trabajo, qué ocurre antes de que las cámaras se enciendan y cuáles son los elementos que han permitido que el matutino siga vigente después de casi tres décadas.

Andrea Rodríguez Doria,su productora, comparte detalles de la maquinaria que existe detrás de una emisión diaria y de un programa que se ha convertido en parte de la vida de varias generaciones de mexicanos.

1.- Todo comenzó en Chapultepec

La historia de Hoy comenzó el 3 de agosto de 1998, cuando el programa salió al aire por primera vez desde los foros de Televisa Chapultepec. Con el paso de los años cambió de instalaciones, escenografía, productores y conductores, pero mantuvo el mismo objetivo: acompañar cada mañana a millones de familias mexicanas.

2.- Lucero, madrina de aniversario

La celebración de los 28 años tuvo una invitada muy especial. Andrea Rodríguez contó que la cantante y actriz será la madrina de la emisión conmemorativa. “Ella ha sido parte fundamental de esta historia”, dijo la productora.

3.- El número 28 tiene un significado especial

La producción quiso darle un sentido simbólico al aniversario. Para Andrea Rodríguez, el número ocho representa el infinito, una imagen que refleja el deseo de que el programa continúe vigente durante muchos años más. “El ocho, cuando lo acuestas, es un infinito. Vamos a hacer una mecánica relacionada con eso”.

4.- El homenaje para quienes no aparecen en pantalla

La celebración no sólo reconocerá a los conductores. También habrá espacio para agradecer el trabajo de quienes llevan casi tres décadas haciendo posible el programa detrás de cámaras. “Vamos a reconocer cinco a personas que llevan trabajando aquí desde hace 28 años”.

5.- Reconocimientos especiales

Entre los homenajeados habrá integrantes del switcher, del prompter, de camerinos y camarógrafos que han permanecido desde los primeros días del programa, convirtiéndose en testigos de su historia.

6.- Las notas del espectáculo se preparan desde la madrugada

Mientras la mayoría de los mexicanos duerme, una parte del equipo ya está editando los contenidos que aparecerán horas después en televisión. “Tenemos un turno nocturno de gente que trabaja en edición. Empiezan entre las 12 y la una de la mañana para hacer estas notas”

7.- La producción comienza desde las seis de la mañana

Cuando los conductores todavía no llegan al foro, buena parte del equipo ya está trabajando. Algunos integrantes de producción entran a las 6:00 horas y otros alrededor de las 7:00 horas para dejar lista la transmisión.

8.- A las ocho se decide lo que verá el público

Antes de salir al aire, producción realiza una reunión clave. Ahí se revisa la escaleta, se analizan las noticias de última hora y se hacen los cambios necesarios para mantener actualizado el programa. “Todos los días tenemos una junta de contenidos a las ocho de la mañana donde revisamos la escaleta y hacemos los ajustes necesarios”

9.- La escaleta es el Waze de “Hoy” LA ESCALETA ES EL “WAZE” DE HOY

Magda Rodríguez dejó una enseñanza que el equipo sigue utilizando hasta hoy: comparar la escaleta con un GPS. Si ocurre un imprevisto, simplemente hay que recalcular la ruta. “Mi hermana decía que la escaleta era nuestro GPS, nuestro Waze. Si pasa algo, recalculamos y cambiamos un contenido por otro”.

10.- En televisión, todo puede cambiar en segundos

Aunque el programa queda planeado desde un día antes, siempre existe margen para modificarlo. Una noticia de último momento, un accidente, un invitado que no llega o cualquier imprevisto obliga a reorganizar la transmisión prácticamente sobre la marcha.

11.- Más de200 personas lo hacen posible

Detrás de las cuatro horas de transmisión diaria hay un verdadero ejército de profesionales. Andrea Rodríguez calcula que, entre conductores, colaboradores, producción, staff técnico, maquillaje, vestuario y camerinos, son más de 200 personas las que parti- cipan para que el programa salga al aire todos los días.

12.- Ocho conductores encabezan el matutino

El elenco principal está integrado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl “El Negro” Araiza, Tania Rincón, Paul Stanley, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Nicola Porcella

13.- El staff técnico suma otras 70 personas

Camarógrafos, operadores de audio, iluminación y cabina forman otro de los pilares del programa. Andrea revela que son aproximadamente 70 personas dedicadas exclusivamente a la operación técnica.

14.- Un equipo de producción de más de 60 personas

Mientras los conductores están frente a las cámaras, un equipo de más de 60 personas trabaja en producción, edición, postproducción, contenidos y coordinación para que cada segmento salga conforme a lo planeado.

15.- Espacios para cada quien

No todos desayunan en el mismo espacio. El programa cuenta con dos desayunadores: uno para parte de los conductores y colaboradores principales y otro, ubicado junto a la barra del foro, donde se reúnen otros integrantes del elenco y también algunos invitados. “Hay dos desayunadores… uno donde están Andrea, Galilea, Martha Figueroa, el Capi, Escalona, Tania y Mariano; y otro junto a la ba- rra donde están Nicola, el Negrito, Paul y Arath”.

16.- Maquillaje, vestuario y camerinos tienen su propio equipo

A todo lo anterior hay que sumar alrededor de 20 personas encargadas de maquillaje, peinado, vestuario y camerinos, quienes preparan diariamente a conductores e invitados.

17.- Los más puntuales del foro

Aunque cada conductor tiene su propia rutina, Andrea Rodríguez asegura que hay tres integrantes que casi nunca fallan en el horario de llegada. “Los tres más puntuales son Andrés Escalona, Tania Rincón y el Negrito (Raúl Araiza).”

18.- Las que corren en tacones

No todos pisan el foro a la misma hora. Andrea comenta, entre risas, que Paul Stanley, Andrea Legarreta y Galilea Montijo suelen llegar un poco después, aunque ese tiempo lo aprovechan para arreglarse y revisar sus contenidos antes de salir al aire. “Andrea y Galilea se han vuelto expertas corriendo en tacones minutos antes de que arranquemos la transmisión”.

Los conductores en la develación de la foto y en el foro Octavio Lazcano / TVyNovelas

19.- Dos chefs a disposición del elenco

Los conductores no tienen que preocuparse por el primer alimento del día. El programa cuenta con dos chefs que preparan desayunos personalizados de acuerdo con las necesidades de cada uno.

20.- El menú también ha cambiado

Con el paso de los años, los hábitos alimenticios del elenco se han transformado. Hoy predominan las claras de huevo, aguacate, hot cakes saludables y otros alimentos acordes con el estilo de vida de los conductores.

21.- En el desayunador comienza el verdadero programa

Antes de que las cámaras se enciendan, el equipo tiene un lugar de reunión obligado: el desayunador. Ahí se ponen al día, comentan lo que ocurrió el día anterior y conviven antes de ocupar sus lugares en el foro. “El verdadero desayunando y chismeando se encuentra en el desayunador”.

22.- Más de 50 colaboradores enriquece cada emisión

Además del elenco principal, el programa cuenta con más de 50 colaboradores, entre reporteros, especia- listas y conductores de secciones. Figuras como César Lozano, Moisés Muñoz, Jorge Anzaldo y Mariano Sandoval forman parte del equipo que aparece regularmente en pantalla.

23.-El foro dejó de parecer una casa

Quienes recuerdan las primeras etapas de Hoy seguramente tienen presente una escenografía que simulaba una casa. Esa idea cambió con el paso del tiempo y ahora el concepto busca representar un espacio abierto donde un grupo de amigos puede reunirse a platicar.

24.- La cabina del foro 16 es una de las mejor equipadas

La tecnología también ha evolucionado. Andrea asegura que, desde la renovación realizada hace varios años, la cabina del Foro 16 se encuentra entre las mejor preparadas para realizar una transmisión diaria en vivo.

25.- Trabajan con cámaras 4K Y HD

La calidad de imagen es otra de las apuestas del matutino. Actualmente la producción utiliza cámaras 4K y HD, además de un sistema de iluminación diseñado especialmente para las necesidades del programa.

26.- Más de 40 micrófonos están listos para cada transmisión

“Entre conductores, colaboradores, invitados y especialistas, el programa necesita una gran cantidad de equipo de audio. Por ello, la producción dispone de más de 40 o 50 micrófonos para responder a la dinámica diaria”, explica Andrea Rodríguez.

27.- Monitores, switchers y tecnología de última generación

La cabina concentra buena parte de la operación del programa. Ahí trabajan con decenas de monitores, modernos switchers, sistemas de audio e iluminación que permiten coordinar una transmisión de cuatro horas completamente en vivo.

28.- La misión sigue siendo la misma

Andrea Rodríguez tiene claro cuál es el mayor reto del programa: seguir siendo un espacio cercano para la audiencia y evolucionar sin perder su esencia

