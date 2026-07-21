Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ muere trágicamente; iba al hospital y su corazón se detuvo

Kaylee Hottle, la actriz sorda, reconocida por interpretar a ‘Jia’ en dos películas de la franquicia ‘Godzilla vs. Kong’ murió a los 18 años, así lo confirmó su familia. Fue su padre, Joshua Hottle, quien se pronunció por la tragedia de haber perdido a su hija.

Hottle explicó en una transmisión en vivo que tuvo que viajar a Maryland para reclamar el cuerpo de Kaylee.

Según el reporte, la estrella falleció tras verse involucrada en un grave accidente automovilístico ocurrido la mañana de este martes 21 de julio. De acuerdo a la versión de su padre, las autoridades le informaron que la joven fue trasladada al hospital, pero su corazón dejó de latir durante el trayecto.

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Kaylee alcanzó notoriedad en el mundo tras su aparición en ‘Godzilla vs. Kong’ y ‘‘Godzilla x Kong: The New Empire’, donde interpretó a ‘Jia’. Su trabajo actoral llamó la atención no sólo por formar parte de una de las franquicias más populares del cine comercial sino por la manera en la que su interpretación aportó representación a la comunidad sorda.

Hottle nació con discapacidad auditiva y provenía de una familia con la misma característica.

En las cintas, ‘Jia’ se comunicaba a través del lenguaje de señas, algo que fue bien recibido por el público.

Su carrera comenzó en comerciales, entre ellos un anuncio de servicio público para ‘Glide’, la aplicación de mensajería de video en vivo utilizada por muchas personas de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva, cuando apenas tenía 9 años.

Joshua Hottle, además de confirmar el fallecimiento, explicó que debía desplazarse a Maryland para cumplir con el proceso de reconocimiento del cuerpo. Según los reportes, fue la policía la que le notificó inicialmente del accidente y del estado de su hija.

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También se informó que el accidente ocurrió por la mañana y que la joven perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Descanse en paz.