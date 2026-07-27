Despiden a Chuck Russell, director de ‘La Máscara’, emblemática cíntale protagonizada por Jim Carrey

Medios internacionales recogen la noticia de la muerte de Chuck Russell, reconocido por dirigir la cinta ‘La Máscara’, protagonizada por Jim Carrey y Cameron Díaz.

El deceso del creativo, a los 74 años, generó reacciones de tristeza entre los seguidores del director, quien dejó una huella en el cine de accionarial, terror y comedia de Hollywood.

De acuerdo a primeros reportes, Russell falleció el pasado miércoles en una vivienda en San Diego, luego de que las autoridades respondieran a un llamado de emergencia médica relacionada con un hombre inconsciente.

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En su trayectoria, el director estuvo detrás de algunas películas recordadas de las décadas de los ochenta y noventa, aunque fue ‘La Máscara’ la que marcó un antes y después. La cinta fue un antes y después tanto para él como para Jim Carrey.

¿Quién fue Chuck Russell?

Nació el 9 de mayo de 1952 en Estados Unidos y comenzó su carrera como guionista y director. Su primer gran éxito llegó en 1987 con ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’, tercera entrega de la popular saga de ‘Freddy Krueger’.

Un año después dirigió ‘The Blob’ (1988), una nueva versión del clásico de ciencia ficción que con el paso de los años se convirtió en una película de culto entre los aficionados al género de terror.

Sin embargo, su mayor éxito comercial llegó en 1994 con ‘La Máscara’, adaptación del cómic de ‘Dark Horse’ protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz y Peter Riegert.

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La cinta fue un fenómeno en taquilla y también impulsó la carrera cinematográfica de Diaz, quien debutó en la pantalla grande con esa producción.

Hasta ahora, la familia del director y las autoridades no han dado a conocer la causa oficial de su fallecimiento.

Descanse en paz.